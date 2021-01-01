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मौसम:दिन में एक और रात में दो डिग्री बढ़ा तापमान फिर भी ठंड से राहत नहीं

नागदा7 घंटे पहले
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नगर में लगातार कड़ाके की ठंडक का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों के भीतर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के बावजूद लोगों को ठंड से फिलहाल कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। रविवार को हवा की रफ्तार में कमी आई। दिनभर केवल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही, जिसके कारण दिन में पारा एक डिग्री बढ़ गया। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। बावजूद सर्द हवा के असर से दिन में भी ठंडक बनी रही।

वहीं रात में पारा दो डिग्री जरूर बढ़ा लेकिन फिर ठिठुरा देने वाली सर्दी बनी रही। शनिवार-रविवार की रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन के अधीक्षक डॉ. आरपी गुप्त ने बताया फिलहाल अगले तीन-चार दिनों तक ठंडी हवा आने का क्रम बना रहने की संभावना है, जिससे दिन और रात के तापमान में दो से तीन डिग्री का उतार-चढ़ाव बना रहने के आसार हैं। इसके बाद ही तापमान में ठंड का असर होने की संभावना है।

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