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अपराध:4 किलो चंदन के साथ 3 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

नागदा3 घंटे पहले
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उन्हेल पुलिस ने 4 किलो चंदन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सरवना निवासी उमराव पिता सुखराम, राधेश्याम पिता सुखराम, बीजू पिता आत्माराम शुक्रवार को बाइक से उन्हेल की ओर आ रहे थे। सुबह 8 बजे बेड़ावन रोड पर पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली तो थैले में चंदन था। पुलिस ने 4 किलो चंदन जब्त कर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है।

घर आंगन में रखी दो बाइक ले गए बदमाश

अंचल में बाइक चोर सक्रिय हो गए हैं। अज्ञात बदमाशों ने एक ही रात में दो बाइक चोरी की घटना काे अंजाम दिया। वह भी एक ही घर से दो बाइक चोरी कर गए। जानकारी के अनुसार गांव के प्रकाश जोशी के घर के बाहर आंगन में तीन बाइक खड़ी थी।

इसमें से दो बाइक बुधवार-गुरुवार रात अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। इसकी शिकायत राघवी थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। गांव में एक ही घर से दो गाड़ी चोरी होने से ग्रामीणों में भय का माहौल है।

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