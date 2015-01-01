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छठ उत्सव:कुल का दीपक जगमगाता रहे इसलिए डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

नागदा3 घंटे पहले
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  • चंबल नदी के तट पर प्रदेश का सबसे बड़ा छठ उत्सव
  • साढ़े तीन हजार से अधिक पूर्वांचलवासी पहुंचे तीन घाट

चंबल नदी के तट पर शुक्रवार शाम प्रदेश का सबसे बड़ा छठ उत्सव मना। कोरोना काल की वजह से पहली बार घाट पर जाने के लिए पूर्वांचलवासियों को पंजीयन कराना पड़े, लेकिन इसके बावजूद उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई।

चंबल तट स्थित नायन, हनुमान पाला और मेहतवास घाटों पर सैकड़ों उपासकों ने पूजन करते हुए डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर कुलदीपक की सलामती और परिवार की सुख-समृद्धि के साथ ही कोरोना से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना की। अब शनिवार की अलसुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उपासक अपनी आराधना को पूर्ण करेंगे।

पूर्वांचलवासी द्वारा चार दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है। इस छठ महापर्व में उपासक 72 घंटे की पूजा और 36 घंटे का उपवास करते हैं। बुधवार को नहाए-खाए के साथ इस चार दिनी पर्व की शुरुआत हुई थी। गुरुवार को खरना के साथ व्रतधारियों ने अन्न-जल त्याग दिया था। कार्तिक चतुर्थी के दिन से ही छठ पर्व की पूजा शुरू हो जाती है। चतुर्थी को उपासक सात्विक भोजन में लौकी की सब्जी, अरवा चावल और चने की दाल का सेवन करते हैं, जिसे वसैना कहा जाता है।

पंचमी को खरना किया जाता है, जिसमें निराहार व निर्जल रहकर शाम को मीठा व गेहूं की रोटी बिना तवे पर सेंके चंद्र को अर्घ्य देकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद पूजा चंद्र अर्घ्य से शुरू की जाती है और षष्ठी काे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम घाटों के किनारे बनाई गई वेदियों पर पूजन किया। इसके बाद नदी के पानी में खड़े होकर व्रतधारियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर प्रार्थना की।

चंबल तट पहुंचकर कर विधायक गुर्जर ने दी पूर्वांचलवासियों को छठ पर्व की शुभकामना

विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने चंबल तट पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान सभी पूर्वांचलवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक गुर्जर द्वारा छठ माता पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इससे भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, रघुनाथसिंह बब्बू, दीपक गुर्जर, शिवनारायण चौधरी, संदीप चौधरी, सेवालाल यादव, भानु सिंह, मोंटु ठाकुर, अभिषेक ठाकुर आदि उपस्थित थे।

पूर्व विधायक ने कहा- घाट बनवाए, अब कच्चे रास्ते पर भी सीमेंट-क्रांकीट करवाएंगे

पूर्व विधायक दिलीपसिंह शेखावत ने भी घाटों पर पहुंचकर पूर्वांचलवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। नायन घाट पर पूर्वांचल नवयुवक मंडल की ओर से पूर्व विधायक शेखावत, डॉ. तेजबहादुरसिंह चौहान, अशोक मालवीय, प्रकाश जैन, अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों का मंडल अध्यक्ष सुनील साहनी, निरंजन साहनी, एडवोकेट एसके साहू, वीरेंद्र जाजोरिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने सम्मान किया। शेखावत ने कहा कि 1 करोड़ से तीनों स्थान पर घाट बनवाए थे। अब जल्द सीमेंट क्रांकीट का रोड बनवाया जाएगा।

केवल पासधारियों को ही घाट पहुंचने की दी अनुमति​​​​​​​

शहर में 5 हजार से अधिक पूर्वांचवासी परिवार निवास करते हैं, जिनमें 25 हजार से अधिक सदस्य हैं। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक पूर्वांचलवासी नागदा में ही हैं। कोविड-19 की वजह से पहली बार छठ पर्व पर पूर्वांचलवासियों को घाट पर जाने के लिए भी पंजीयन कराना पड़ा। प्रशासन ने तीन दिनों के भीतर 1824 उपासकों के पंजीयन किए थे। इनके साथ केवल एक सहायक को ले जाने की अनुमति थी। घाट के रास्तों पर पास देखने के बाद ही पुलिसकर्मियों ने घाट पर जाने की अनुमति दी। नगर पालिका की ओर से भी घाट पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस रखने के फ्लैक्स लगाए गए।

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