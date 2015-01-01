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बदमाशों के हौसले बुलंद:मंदिर से दर्शन कर लौट रही युवती के गले से बदमाश ने झपटी चेन

बड़नगर3 घंटे पहले
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  • मां और भाई के साथ एमपी चौक के दिगंबर जैन मंदिर गई थी

हजारी बाग रोड निवासी युवती शाम को मां और भाई के साथ एमपी चौक स्थित भगवान शांतिनाथ मंदिर (दिगंबर जैन मंदिर) दर्शन करके लौट रही थी। इसी दौरान उसके गले से आर्टिफिशियल चेन को सोने की समझकर बाइक सवार अज्ञात बदमाश खींचकर ले गया। पुलिस ने मामले में युवती से लिखित आवेदन लिया है।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम 6.30 बजे महाराणा प्रताप चौक स्थित भगवान शांतिनाथ मंदिर से शशि सिंघाई अपनी मां सवितादेवी और भाई सरस सिंघाई के साथ दर्शन करके घर जा रही थी। उसी समय सामने महावीर मार्ग से आ रहे बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने मंदिर के निकट बैंक के सामने युवती के गले से चेन झपट ली।

चेन झपट बाइक सवार बदमाश गेंदाबावड़ी की अोर भाग निकला। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सतनाम सिंह, उपनिरीक्षक जितेंद्र पाटीदार, सुरेंद्र गरवाल, मनोहरसिंह जगत घटनास्थल पर पहुंचे। यहां घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। पुलिस बदमाश की तलाश में जगह-जगह बिना नंबर बाइक सवारों से पूछताछ करते हुए नजर आई।

5 को भी हो चुकी घटना

उल्लेखनीय है कि नवंबर में चेन ले जाने की यह दूसरी घटना है। इसके पहले 5 नवंबर को जूनाशहर किराना दुकान पर शाम 5 बजे अज्ञात बदमाश दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला प्रभा पति ज्ञानप्रकाश भार्गव के सामान लेने के बहाने गले से 20 ग्राम सोने की चेन झपटकर ले गया था। इसमें सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में बाइक से भागते हुए अज्ञात बदमाश नजर आ रहे थे। इसके बाद भी चेन झपटने वाले बदमाश पुलिस गिरफ्त से दूर है।

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