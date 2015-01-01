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आक्राेश:बिना फीस स्कूल ने प्रवेश पत्र देने से किया इनकार, अभिभावकों ने जताया आक्राेश

नागदा3 घंटे पहले
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  • फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में अभिभावक चर्चा करने पहुंचे ताे बुलाई पुलिस

फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में 23 नवंबर से परीक्षा की शुरुआत हाेने वाली है। इसे लेकर विद्यार्थी व अभिभावक प्रवेश पत्र लेने स्कूल पहुंच रहे हैं। शुक्रवार काे जब अभिभावक स्कूल पहुंचे ताे उन्हें साफताैर पर कहा गया कि जब तक वह फीस जमा नहीं कराएंगे, तब तक उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अभिभावक एकत्रित हाेकर स्कूल मैनेजर और फादर से चर्चा करने पहुंचे ताे पुलिस काे बुला लिया गया। इससे आक्राेशित अभिभावक स्कूल परिसर में बैठ गए।

अधिकारियाें काे माेबाइल पर शिकायत की गई। 5 घंटे बाद तहसीलदार आर.के. गुहा ने पहुंचकर स्कूल प्रबंधक से चर्चा की और प्रवेश पत्र जारी कराए। इसके बाद मामला शांत हुआ। हालांकि फीस का निराकरण नहीं हुआ, लेकिन यह तय हुआ कि किसी भी विद्यार्थी काे परीक्षा देने से नहीं राेका जाएगा।

अभिभावक संघ अध्यक्ष शैलेंद्रसिंह चाैहान, सचिव शिल्पा गुप्ता ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य हाेता है, लेकिन फादर अनीस मैथ्यू द्वारा बिना फीस के प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा था। चर्चा कराना चाही ताे स्कूल गेट पर ताला लगा दिया गया। बीईओ, डीईओ, एसडीएम सभी काे सूचना दी गई, लेकिन काेई भी माैके पर नहीं पहुंचा। सभी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। अभिभावक शांति से अपनी मांग कर रहे थे ताे पुलिस बल बुला लिया गया।

काेराेना संक्रमण की वजह से कई अभिभावक फीस जमा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फादर अनीस एक माह में फीस जमा कराने की बात लिखित में अभिभावकाें से कर रहे हैं। एक माह पहले भी यही मुद्दा उठा था, तब उच्च अधिकारियाें से चर्चा का हवाला दिया था, अब भी यही बात कह रहे हैं। ट्यूशन फीस कितनी ले रहे हैं, कितने माह की ले रहे हैं, काेई कुछ बता नहीं रहा है। बाद में तहसीलदार गुहा ने स्कूल प्रबंधक से चर्चा कर प्रवेश पत्र जारी कराए।

पति कैंसर पीड़ित, स्थिति खराब, कहां से लाए रुपए

अभिभावक दुर्गा शर्मा ने बताया उनके पति कैंसर पीड़ित हैं। काेराेना संक्रमण के बाद से घर की स्थिति खराब है। बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अभी फीस चुकाने की स्थिति नहीं है। दाे घंटे से वह प्रवेश पत्र के लिए बैठी हैं, लेकिन काेई बात सुनने काे तैयार नहीं है। घर की स्थिति देख स्कूल प्रबंधक काे फीस माफी का आवेदन भी दिया, लेकिन फीस माफ हाेगी या नहीं, काेई बताने काे तैयार नहीं है।

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