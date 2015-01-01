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  • The Young Man Fell Into A 75 feet Deep Well With A Tractor, The Father Did Not Even Save, The Body Was Taken Out After Five Hours

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हादसा:युवक ट्रैक्टर सहित 75 फीट गहरे कुएं में गिरा, बचाने कूदे पिता को भी नहीं मिला, पांच घंटे बाद बाहर निकाला शव

मड़ावदा/नागदा3 घंटे पहले
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  • रिवर्स गियर में खड़ा था ट्रैक्टर, स्टार्ट करते ही बिना मुंडेर के कुएं में चला गया, तलाशने के लिए 10 पंपों से निकालते रहे पानी

गांव लुसड़ावन में गुरुवार शाम 4 बजे खेत पर बने 75 फीट गहरे बिना मुंडेर के कुएं में ट्रैक्टर सहित 17 वर्षीय युवक गिर गया। ग्रामीण और प्रशासनिक अमले ने कुएं का पानी तोड़कर युवक काे तलाशा। जब वह नहीं मिला ताे रात 8 बजे नागदा के गाेताखाेराें ने काेशिश शुरू की। इन्हें पहले ट्रैक्टर मिला और फिर रात 9.40 मिनट पर युवक को बाहर निकाला गया, जिसे खाचरौद सिविल हाॅस्पिटल ले गए। सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय कालू पाटीदार अपने पिता का हाथ बंटाने के लिए गुरुवार काे खेत पर पहुंचा था। पिता राधेश्याम पाटीदार सिंचाई और पशुओं की देखभाल में लगे हुए थे। कालू ट्रैक्टर काे धाेने लगा। उसके बाद जैसे ही कालू ने ट्रैक्टर काे स्टार्ट कर एक्सीलेटर दबाया ताे ट्रैक्टर पीछे की ओर चल पड़ा और गहरे कुएं में जा गिरा।

तुरंत ही पिता ने लगा दी थी छलांग

बच्चे के कुएं में गिरता देख पिता राधेश्याम पाटीदार ने भी कुएं में छलांग लगाई, लेकिन वह कालू काे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वह गहराई में चला गया। इसके बाद से ही ग्रामीण और प्रशासनिक अमला कालू की तलाश में जुटा रहा, लेकिन रात को निकाला जा सका। साढ़े पांच घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने जेसीबी से निकलवाया ट्रैक्टर और कुछ देर बाद कालू के शव को।

कक्षा 8वीं में पढ़ता था कालू, घर में सबसे छाेटा

कालू कक्षा 8वीं में पढ़ता था। कालू का एक बड़ा भाई 22 वर्षीय प्रहलाद है। छाेटा हाेने से वह सभी का लाड़ला था। उसके कुएं में गिरने की सूचना के बाद से ही परिवार का हाल बेहाल है। पिता राधेश्याम बाेलने की हालात में नहीं है, क्याेंकि उनके सामने ही वह ट्रैक्टर सहित कुएं में गिर गया और बचाने की काेशिश के बाद भी उसे बचा नहीं पाए।

10 माेटर पंप लगाने के बाद भी 10 फीट ही टूटा पानी

कुआं 75 फीट गहरा है। इसमें लगभग 60 फीट पानी भरा है। दुर्घटना के बाद ग्रामीण व प्रशासनिक अमले ने 10 माेटरपंप लगाकर पानी ताेड़ना चाहा, लेकिन 10 फीट ही पानी टूट पाया। 4 घंटे बाद भी कुएं से पानी कम नहीं हाे पाया। वजह कुएं के अंदर ट्यूबवेल हैं, इस वजह से जितना पानी बाहर निकाला जा रहा था, उतना ही दाेबारा एकत्रित हाे रहा था।

आज होगा पोस्टमार्टम

एसडीएम पुरुषाेत्तम कुमार, नायब तहसीलदार शिवकांत पांडे, थाना प्रभारी रवींद्र बारिया, पूर्व विधायक दिलीपसिंह शेखावत माैके पर पहुंचे। उन्हाेंने नागदा से गाेताखाेराें काे बुलवाया, ताकि कालू काे निकाला जा सके। रात 8 बजे गाेताखाेर अंदर उतरे ताे उन्हें ट्रैक्टर मिल गया, लेकिन युवक का पता नहीं चला। इस पर दाेबारा पानी ताेड़ने के लिए माेटरपंपाें काे चालू किया गया। पानी कुछ कम और दूसरे प्रयास में कालू रात 9.40 बजे निकला। शव को रात को सिविल अस्पताल खाचरौद ले जाया गया। यहां सुबह पोस्टमार्टम होगा।

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