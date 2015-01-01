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खाचरौद:धनतेरस पर खूब बरसा धन, 2 करोड़ से अधिक के दोपहिया वाहन बिके, सराफा में कारोबार कम

खाचराैद3 घंटे पहले
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धनतेरस पर गुरुवार सुबह से ही बाजार में रौनक देखने को मिली। धनतेरस पर मुख्य रूप से मुहूर्त में दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। सुबह से शाम 5 बजे तक 256 दोपहिया वाहन बिक चुके थे।

ग्राहकों का आने का क्रम जारी था। विभिन्न कंपनियों की गाड़ियों की बिक्री हुई, जिसमें हाेंडा शाइन की मांग ज्यादा रही। जिन्होंने पहले बाइक बुक करा ली थी, सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को शाइन गाड़ी मिल पाई। दोपहिया वाहन के अलावा सोना-चांदी, रेडीमेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, मिठाई आदि दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिली।

अनुमान के मुताबिक 3 करोड़ से अधिक का व्यापार धनतेरस पर हुआ है। सराफा में रौनक तो रही लेकिन सोने-चांदी के व्यापार में कमी आई। पिछले वर्ष के मुकाबले 60 प्रतिशत ही व्यापार हो पाया। सराफा व्यापारी भूपेंद्र नागदा व पंकज सोनी ने बताया कि इस बार सोने के भाव ज्यादा होने से धनतेरस पर ज्यादा व्यापार नहीं हो पाया। हालांकि विगत दो-तीन दिन में सोने-चांदी का व्यापार अच्छा चला। प्रतिवर्ष से इस बार धनतेरस पर अनुमान से व्यापार कम रहा।

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