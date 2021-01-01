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कार्रवाई:बनबना तालाब से सायफन बनाकर कर रहे थे पानी की चोरी, टीम पहुंची तो जंगल में भागे

नागदा7 घंटे पहले
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  • अधिकारियों के दल ने की कार्रवाई, मौके पर मिले पाइप जब्त किए

बनबना तालाब से भी लोग पानी चुराने से बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को तालाब पर पहुंच कर अधिकारियों ने कार्रवाई की तो पानी चोरी की सच्चाई सामने आ गई। सायफन बनाकर पानी की चोरी की जा रही थी। जैसे ही अधिकारियों एवं पुलिस का दल वहां पहुंचा तो पानी चोरी करने वाले लोग जंगल में भाग निकले। जिनकी तलाश की जा रही है।

राजस्व, इरिगेशन, नगर पालिका और पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों के संयुक्त दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बनबना तालाब से पानी चोरी की शिकायतें जिला मुख्यालय तक भी पहुंची थी। कलेक्टर के आदेश पर ही प्रभारी तहसीलदार आरके गुहा के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पेयजल संरक्षण के लिए बनबना तालाब का करीब 1.7 मिलियन क्यूबीक मीटर पानी सुरक्षित रखा जाना है लेकिन कतिपय लोग इस तालाब से लगातार पानी की चोरी कर रहे हैं।

कुछ लोगों द्वारा तालाब की पाल से सायफन बनाकर पानी की चोरी की जा रही है। रविवार को भी अधिकारियों को यहां पानी चोरी किए जाने की सूचना मिली थी। जिसके बाद इरिगेशन विभाग के उपयंत्री प्रवेश माली, जगदीश शर्मा, घनश्याम लोधी जब मौके पर पहुंचे तो पानी चोरी करते हुए कुछ लोगों को रंगेहाथों पकड़ लिया। हालांकि अधिकारियों के आते ही वह लोग जंगल में भाग निकले।

सूचना के बाद नगर पालिका से भी अशोक शर्मा, जितेंद्र वर्मा के साथ अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और पाइप जब्त किए। अधिकारियों के अनुसार कतिपय लोग तालाब की पाल से सायफन बनाकर पानी नाले में शिफ्ट कर रहे थे। नाले के जरिए एक व्यक्ति द्वारा कुएं में पानी ले जाया जा रहा था। कुएं से टैंकर भरे जा रहे हैं। इस तरह पानी चोरी का यह खेल चल रहा था।

100 मीटर की दूरी पर ही नगर पालिका का कुआं
यहां खास बात यह है कि जिस जगह से पानी चोरी किया जा रहा था, उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर ही नगर पालिका का कुआं है। जिस पर 24 घंटे नगर पालिका कर्मचारी रहते हैं। इसके बावजूद पानी चोरी होने की घटना कई सवाल खड़े करती है। पानी चोरी की घटना प्रमाणित होने के बाद इरिगेशन विभाग ने एक चौकीदार को भी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। फिलहाल पानी चोरी करने वालों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है।

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