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कोरोना:नागदा-खाचरौद में वृद्धा और युवक सहित तीन कोरोना संक्रमित निकले

नागदा40 मिनट पहले
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कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को नागदा और खाचरौद में 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नागदा में कोटाफाटक की 61 वर्षीय महिला और जवाहर मार्ग का 20 वर्षीय पुरुष संक्रमित मिला है। प्रशासन ने दोनों स्थान पर कंटेनमेंट बनाया है। शहर में मरीज बढ़ने की वजह मास्क का उपयोग नहीं होना है। लोग अब बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। खाचरौद के गोपाल नगर में 70 वर्षीय वृद्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

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