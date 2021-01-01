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बैठक में की आंदोलन की रूपरेखा तैयार:उद्योग प्रबंधन को थाली बजाकर नींद से जगाएंगे बेराेजगार ठेका श्रमिक

नागदा7 घंटे पहले
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बैठक में शामिल श्रमिक व कांग्रेस नेता। - Dainik Bhaskar
बैठक में शामिल श्रमिक व कांग्रेस नेता।

लाॅकडाउन से बेराेजगार हुए ठेका श्रमिक दाेबारा राेजगार पाने के लिए उद्याेग प्रबंधन से संघर्ष कर रहे हैं। 21 जनवरी काे एसडीएम कार्यालय पर धरने के बाद आगे आंदाेलन की रूपरेखा बनाने के लिए रविवार दाेपहर 1 बजे रेलवे परिसर स्थित शिव मंदिर पर ठेका श्रमिकाें की बैठक हुई।

बैठक में थाली बजाओ, नींद उड़ाओ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने बताया हजारों ठेका श्रमिकों को बेरोजगार करने के बाद प्रबंधन सुध नहीं ले रहा है। वहीं श्रमिकों का हक और अधिकार सुरक्षित रखने की बात करने वाले श्रम संगठन भी ठेका श्रमिकों के लिए पहल नहीं कर रहे हैं।

जिसके कारण ठेका श्रमिकों के सामने आंदोलन का रास्ता ही शेष रह गया है। बैठक में बुधवार शाम 4.30 बजे सभी ठेका श्रमिक पॉवर हाउस गेट पर एकत्रित होकर बिरलाग्राम चौराहे तक थाली पीटते हुए जाएंगे, ताकि प्रबंधन व श्रम संगठनों की नींद उड़ सके और श्रमिकों को न्याय मिल सके।

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