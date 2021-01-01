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जीवन शैली:युवा पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक-पटेल

नागदा5 घंटे पहले
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वर्तमान समय व्यस्तता व भागमभाग का है। संचार माध्यमों ने लोगों को नई जीवन शैली परोस दी है। इससे मानसिक विकृतियां पैदा हो रही है। ऐसे में युवा पीढ़ी को संस्कृति से रूबरू कराया जाना आवश्यक है तभी वे समाज के प्रति जागरूक हो सकेंगे। उक्त विचार शांतिकुंज के उज्जैन जोन प्रभारी राजेश पटेल ने जगोटी में प्रबुद्धजनों की बैठक में व्यक्त किए। शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि जगदीश कुलमी ने बताया गायत्री शक्तिपीठ के घर-घर यज्ञ घर-घर संस्कार व आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान के तहत सनातन धर्मावलंबियों के यहां निशुल्क गंगा जल वितरण व यज्ञ के आयोजन को लेकर कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस अवसर पर गायत्री परिवार के वरिष्ठ डाॅ. शशिकांत शास्त्री, जितेंद्र विश्वकर्मा ने भी विचार व्यक्त किए।

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