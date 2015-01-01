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  • 1 Crore Loan Taken From Two Banks On The Same Property Document, Fraudulent Disclosure On The Complaint Of Bank Management

420 सफेदपोश:शुजालपुर में एक ही संपत्ति के दस्तावेज पर दो बैंकों से लिया 74 लाख का लोन, बैंक प्रबंधन की शिकायत पर फर्जीवाड़ा उजागर

उज्जैन32 मिनट पहले
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आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन ने किया केस दर्ज।
  • ईओडब्ल्यू ने बैंक मैनेजर समेत पांच पर धोखाधड़ी का दर्ज किया केस

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) उज्जैन ने शुक्रवार को 73 लाख की धोखाधड़ी के एक मामले में बैंक मैनेजर सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी प्रतिष्ठित व्यापारी होने के साथ ही बैंक अधिकारी है। सभी सफेदपोशों ने मिलकर 420 की है। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर ही धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है।

मामला शुजालपुर जिले का है। ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि राज राजेश्वरी मोटर्स लिमिटेड शुजालपुर के मालिक धर्मेंद्र परमार ने एक ट्रैक्टर कंपनी की डीलरशिप ली है। परमार ने बैंक ऑफ इंडिया की शुजालपुर शाखा से 30 लाख का लोन लिया है। परमार पर आरोप था कि उसने बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखे गए दस्तावेजों पर ही पंजाब नेशनल बैंक से 73 लाख 84 हज़ार का लोन ले लिया। इस साज़िश में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सुरेश कदम, सहायक प्रबंधक भगवत छापडिया ने भी साथ दिया है।
एसपी ने बताया कि 8 अक्टूबर 2018 को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों की ओर से इकाई में शिकायत की गई थी कि धर्मेंद्र परमार, गारंटर कृष्णपाल परमार व सुनील परमार ने बैंक की शुजालपुर शाखा से धोखाधड़ी पूर्वक, दोषपूर्ण संपत्ति को बंधक रखकर 73 लाख 84 हज़ार रुपए लोन ले लिया। एसपी ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच एसआइ पीके व्यास से कराई गई। प्रथम दृष्टया ऋणी धर्मेंद्र परमार, गारंटर कृष्णपाल, सुनील परमार दोषी मिले।
सांठगांठ कर दे दिए दस्तावेज
जांच में पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक सुरेश कदम एवं सहायक प्रबंधक भगवत छापड़िया ने अपनी अभिरक्षा में रखे गए प्राॅपर्टी के दस्तावेज आरोपी धर्मेंद्र परमार से सांठगांठ कर उसे दे दिए। इसी दस्तावेजों के आधार पर धर्मेंद्र ने पंजाब नेशनल बैंक से 73 लाख 84 हज़ार का ऋण ले लिया।
इनके खिलाफ केस दर्ज
एसपी ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सुरेश कदम, सहायक प्रबंधक भगवत छापड़िया, धर्मेंद्र परमार, कृष्णपाल और सुनील परमार के विरुद्ध धारा 420,120 बी भादंवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) डी ,13 (2) एवं धारा 7-सी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

शिकायत होते ही दस्तावेज चोरी होने का दिया आवेदन
मामले की जांच कर रहे एसआई व्यास ने बताया कि पीएनबी मैनेजर की ओर से धोखाधड़ी की शिकायत होते ही बीओआई मैनेजर सुरेश कदम ने अपने बचाव में स्थानीय थाने में दस्तावेज चोरी हो जाने का आवेदन दे दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि बीओआई मैनेजर को ओर से दस्तावेज चोरी होने का आवेदन देना ही, उनकी इसमें संलिप्तता उजागर करता है।

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