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कोरोना अपडेट:संक्रमित 4000 के पार, सबसे ज्यादा सितंबर में 1170 मरीज

उज्जैनएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो
  • दिवाली के बाद हर रोज 20 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे, इस माह 20 दिन में ही 240 मरीज

कोरोना काल में प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहे उज्जैन में फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। नौ माह में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4000 के पार पहुंच गया है। दिवाली के बाद से रोज 20 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। नवंबर के 20 दिन में ही 240 मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं। एक्टिव मरीज 169 हो गए हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं बढ़ी तो ठंड में दोगुना से ज्यादा मरीज संक्रमित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा सितंबर में 1170 मरीज पाए गए। उज्जैन के कोविड हॉस्पिटल व सेंटर तथा प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के लिए 995 बेड उपलब्ध हैं

ये लापरवाही: पुलिस को देख मास्क लगाते फिर हटा लेते

  • पुलिस-प्रशासन की टीम को देखकर वाहन सवार मास्क लगा लेते हैं और फिर हटा देते हैं, यह लापरवाही संक्रमित होने का कारण बन सकती है।
  • खुले मार्केट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। दुकानों के बाहर गोल घेरे का सिस्टम भी खत्म हो गया।
  • बाजार से खरीद कर लाई गई सामग्री को लोग सीधे उपयोग में ले रहे हैं।
  • कई मास्क को गले में लटकाए रहते हैं।

ठंड में और बढ़ सकता संक्रमण

सितंबर महीने के बाद नवंबर महीने में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। ठंड में संक्रमण और बढ़ सकता है। मास्क ही बचाव का बेहतर उपाय है।

-डॉ. एचपी सोनानिया, नोडल अधिकारी कोविड-19

ऐसे बढ़े पॉजिटिव

माह मरीज

मार्च- 06 अप्रैल- 135 मई- 535 जून- 183 जुलाई- 328 अगस्त- 603 सितंबर- 1170 अक्टूबर- 764 नवंबर- 240

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