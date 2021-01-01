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  • 190 Gas Cylinders Of HPCL And IOCL Found From Godown In Raid, BPCL Agency Near Former Councilor In Ujjain

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LPG की कालाबाजारी:उज्जैन में पूर्व पार्षद के पास बीपीसीएल की एजेंसी, छापे में गोदाम से मिले एचपीसीएल और आईओसीएल के 190 गैस सिलेंडर

एक घंटा पहले
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गोदाम से मिले दूसरी एजेंसियों के सिलेंडर को जब्त कर लिया गया - Dainik Bhaskar
गोदाम से मिले दूसरी एजेंसियों के सिलेंडर को जब्त कर लिया गया
  • आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज

उज्जैन में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुनील कछवाय के गैस गोदाम में छापा मारकर दूसरी कंपनियों के गैस सिलेंडर जब्त किए। अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुनील कछवाय के पास बीपीसीएल की गैस एजेंसी है। उपभोक्ताओं ने अधिकारियों से सिलेंडर में गैस कम होने की शिकायत की थी। इसी की जांच करने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी पार्षद के क्षीर सागर स्थित ऑफिस और मक्सी रोड स्थित गोदाम पर छापा मारा। गोदाम से 190 के करीब खाली और भरे एचपीसीएल और आईओसीएल कंपनी के भी सिलेंडर मिले। गोदाम में भंडारण क्षमता 12 हजार किग्रा गैस की है जबकि मौके पर तीन हजार किग्रा गैस अधिक मिली। गैस एजेंसी के कार्यालय में स्टॉक रजिस्टर भी अपडेट नहीं मिला। अधिकारियों ने कछवाय के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया।

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