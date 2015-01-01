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उज्जैन:20 से साइकिल पर होगा सैर सपाटा, कोरोना के चलते बदला स्वरूप

उज्जैन6 मिनट पहले
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सांकेतिक फोटो

ठंड के मौसम में अंकपात पर होने वाले सैर सपाटे को इस बार नया रंग-रूप दिया गया है। इस बार का सैर सपाटा साइकिल पर होगा। साइकिल आधारित ही खेल प्रतियोगिताएं व अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। स्टॉल आदि नहीं लगेंगे।

कोरोना संक्रमण की गाइड लाइन का पालन करने के लिए इस साल सैर सपाटा का स्वरूप बदला गया है। सुबह के इस सैर मेले को इस बार साइकिल पर आधारित किया गया है। निगम के पूर्व सभापति सोनू गेहलोत और विशाल पांचाल ने बताया अंकपात मार्ग पर गायत्री शक्तिपीठ से खाक चौक होकर विष्णु सागर तक होने वाले सैर सपाटे को 20 दिसंबर की सुबह 6 बजे शुरू करेंगे।

इसका समय सुबह 9 बजे तक रखा गया है। कोरोना काल में लोगों को स्वस्थ रखने में साइकिल का बड़ा योगदान सामने आया है। इस कारण केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों को साइकिल सिटी बनाने का अभियान भी शुरू किया है। इनमें उज्जैन भी शामिल है।

स्मार्ट सिटी कंपनी ने इसके लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसलिए इस बार का सैर सपाटा साइकिल पर होगा। जो इसमें भागीदारी करना चाहते हैं वे अपनी साइकिल से ही आएंगे। मेले के दौरान कोई भी स्टॉल नहीं लगेगा। साइकिल आधारित प्रतियोगिताएं जैसे स्लो साइकिल रेस आदि रखी जाएंगी। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

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