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कोरोना संक्रमण:बैंक मैनेजर व छात्र सहित 27 नए पॉजिटिव मिले, 4612 पहुंची संक्रमितों की संख्या

उज्जैन6 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

शहर और जिले में संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। बैंक मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, छात्र, सीनियर सिटीजन, हाउस वाइफ, कंप्यूटर की दुकान के संचालक सहित 27 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को लैब से 675 लोगों की रिपोर्ट आई है।

जिनमें शहरी क्षेत्र के 20, नागदा व बड़नगर के दो-दो मरीज, खाचरौद, घट्टिया तथा महिदपुर के एक-एक मरीज संक्रमित हुए हैं। इनके साथ ही उज्जैन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4612 हो गई है तथा एक्टिव मरीज 231 हैं। गुरुवार को 24 मरीज स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचे हैं। भार्गव नगर की महिला, महाकाल वाणिज्य केंद्र के बुजुर्ग, वसंत विहार कॉलोनी, दशहरा मैदान के व्यक्ति, संत नगर की महिला, दीप्ति विहार के बुजुर्ग तथा अर्चना परिसर के युवक सहित 27 लोग संक्रमित पाए गए हैं।

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