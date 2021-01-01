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कोरोना अपडेट:प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल और वकील सहित 3 मरीज पॉजिटिव

उज्जैन2 घंटे पहले
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संक्रमण का असर अब कम प्रभावी हो रहा है। यही वजह है कि लोग कम संक्रमित हो रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल और वकील सहित तीन मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को 355 लोगों की रिपोर्ट लैब से आई है। जिनमें शहरी क्षेत्र के 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं।

इनके साथ ही उज्जैन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5150 हो गई तथा एक्टिव मरीज केवल 63 ही हैं। रविवार को तीन मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं। इनके साथ ही उज्जैन में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4984 हो गई है।

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