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गफलत में समाधान:तारीख गलत होने के बाद भी 700 फार्म जमा, बनेंगे लर्निंग लाइसेंस

उज्जैन2 घंटे पहले
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जब लाइसेंस के लिए फार्म बांटे तो इस तरह से युवतियों में मची होड़। - Dainik Bhaskar
जब लाइसेंस के लिए फार्म बांटे तो इस तरह से युवतियों में मची होड़।
  • एक दिन पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गर्ल्स कॉलेज में 500 छात्राओं के फार्म जमा हो चुके

गफलत में पिंक योजना के तहत फ्री में ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने की तारीख व स्थान का पता गलत होने से रविवार को दशहरा मैदान पर दोपहर में युवतियों और महिलाओं की भीड़ लग गई। जबकि रविवार को इस तरह का कोई कैंप नहीं था।

युवतियों और उनके परिवार के लोगों ने नाराजगी जताई कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा परिवहन विभाग ने लाइसेंस के लिए कैंप का आयोजन किया लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोग दोपहर 12 बजे से परेशान हो रहे हैं। यहां भीड़ लगने से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ था। हालांकि दोनों विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने दशहरा मैदान पहुंच कर 700 युवती व महिलाओं के फार्म जमा किए। अब उनके लर्निंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। इनमें से कुछ के फार्म ऑनलाइन और बाकी के फार्म आरटीओ के अमले ने जमा किए हैं। अब इन्हें तारीख के अनुसार बुलाया जाकर भरतपुरी स्थित आरटीओ बिल्डिंग में लाइसेंस की बाकी प्रक्रिया पूरी होगी।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी साबिर अहमद सिद्धिकी ने बताया पिंक योजना के तहत 30 जनवरी को दशहरा मैदान स्थित गर्ल्स कॉलेज में कैंप लगाया जाकर 500 छात्राओं के फार्म भरे जा चुके हैं। त्रुटि से इसी कैंप के लिए 31 तारीख व पता दशहरा मैदान का चला गया था। जिसके चलते करीब 700 युवतियां व महिलाएं रविवार को दशहरा मैदान पहुंची थीं। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आरटीओ के स्टॉफ ने मौके पर जाकर उन्हें फार्म भरवाए। जिनमें से कुछ ऑनलाइन जमा भी हो गए हैं, बाकी के फार्म हमने जमा कर लिए हैं। अब आरटीओ में तारीख के अनुसार छात्राओं को बुलाकर उनके लर्निंग लाइसेंस बनाए जाने की बाकी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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