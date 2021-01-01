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  • 8 Cases Of Malaria, 1 Case Of Dengue, A Reduction In Cold Cough fever By 32%; Such A Change Took Place In A Year

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अच्छी आदतों का पॉजिटिव असर:मलेरिया के 8, डेंगू का 1 केस, सर्दी खांसी-बुखार में 32% तक कमी; सालभर में आया ऐसा बदलाव

उज्जैन2 घंटे पहले
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पांच साल में सबसे कम मिले मलेरिया के रोगी - Dainik Bhaskar
पांच साल में सबसे कम मिले मलेरिया के रोगी
  • मास्क लगाने, बार-बार हाथ व खाद्य पदार्थों को धोने के साथ ही सेहत के प्रति सतर्क रहने की सीख दे गया कोरोना काल

कई चुनौतियां लेकर आया कोरोना लोगों को सेहत के प्रति अलर्ट करते हुए कई अच्छी आदतों की सीख भी दे गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिले में बीमारियां कम होने लगी हैं। 2020 में जिले में मलेरिया के केवल 8 और डेंगू का एक ही केस मिला। सर्दी-खांसी, बुखार सहित अन्य बीमारियों में भी 32 फीसदी की कमी आई है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला अस्पताल की ओपीडी में 2019 में इन बीमारियों के 357027 रोगी पहुंचे थे, जिनकी संख्या 2020 में घटकर 239867 रह गई। यानी 117160 रोगी कम हुए।

करीब एक साल के इस कोरोना काल में लोगों ने गर्मी-बारिश व ठंड तीनों मौसम देखे हैं। अमूमन मौसम बदलने के साथ ही लोगों में मलेरिया, डेंगू, सर्दी, खांसी, बुखार व उल्टी-दस्त तथा हैजा जैसी बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। कहते हैं मास्क पहनना, एक-दूसरे से दूरी बनाए रखना, हाथ धोना, खाद्य पदार्थों काे धोकर व अच्छे से पकाकर खाना, व्यायाम-योगा, बाहर की खाद्य वस्तुओं को नजर अंदाज करने के साथ ही बेवजह बाहर नहीं घूमने जैसी आदतों की वजह से बीमारियों का ग्राफ और भी नीचे जा सकता है।

किस वर्ष कितने मरीज

नोट:- रोगियों के आंकड़े जिला मलेरिया कार्यालय व जिला अस्पताल से प्राप्त जानकारी के आधार पर।
नोट:- रोगियों के आंकड़े जिला मलेरिया कार्यालय व जिला अस्पताल से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

ऐसे बदली आदतें, जिन्होंने बीमारियों को कम कर दिया
मास्क : कोरोना से बचने के लिए लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया। अब ये लोगों की आदत में आ चुका है। भीड़ व धूल-मिट्‌टी से बचने तथा सफर के दौरान लोग मास्क पहने रहते हैं। ऐसे में संक्रामक सहित अन्य बीमारियों से उनका बचाव होता है।
हाथ धोना : कोरोना से शुरू हुई हाथ धोने की आदत बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक में बन गई है। ना केवल चाय-नाश्ता व भोजन करने के पहले बल्कि किसी अनजान वस्तु को छूने या बाहर से आने पर भी लोग हाथ धोने व सैनिटाइज करने लगे हैं।
दो गज की दूरी : लोग अच्छे से समझ गए हैं कि भीड़ भी कई बीमारियों की जड़ है। लिहाजा वे सार्वजनिक स्थानों पर ही नहीं, परिवार में भी एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने लगे हैं। शादी-पार्टी या किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी वे यहीं तरीका अपनाते हैं।
स्वच्छता : लोग अब घर के भीतर ही नहीं, आसपास कहीं भी गंदगी दिखने पर सफाई की पहल करते हैं। यहां तक कि वाहनों को भी धोकर रखने लगे हैं।
नजरअंदाज : लोगों ने बेवजह घरों से बाहर घूमने व बाहर का खान-पान नजर अंदाज करना शुरू कर दिया है।
हेल्दी व सीजन का खाना : कोरोना ने लोगों को सिखाया कि वे स्वाद की बजाए सेहत पर ज्यादा ध्यान दें। लोग सीजनल व हेल्दी डाइट लेने पर भी जोर देने लगे हैं। इससे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगी है, जो उन्हें बीमारियाें से बचाकर रख रही है।

पांच साल में सबसे कम मिले मलेरिया के रोगी
पांच साल में इस बार मलेरिया के सबसे कम 8 रोगी जिले में दर्ज हुए हैं। डेंगू का एक और चिकनगुनिया का तो एक भी राेगी चिह्नित नहीं हुआ। कोरोना काल में लोगों में सेहत के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। खास बात यह है कि लोगों ने बेवजह बाहर घूमना और बाहर का खाना-पीना बंद या फिर कम कर दिया है। बच्चों में भी ये आदतें बढ़ी हैं। निश्चित रूप से माना जा रहा है कि इन अच्छी आदतों के चलते ही बीमारियां कम हुई हैं। हमारा उज्जैन तो 2020 में इन वैक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण में मप्र में टॉप-10 में आ चुका है।
अविनाश शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी

एक्सपर्ट व्यू : कोरोना काल में जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने स्वैच्छा से रहन-सहन व खानपान बदला
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सीएम पुराणिक के अनुसार ये बात सही है कि कोरोना काल में लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोगों ने स्वेच्छा से ही अपने रहन-सहन, खान-पान के तौर-तरीके बदले हैं। लोग योगा करने लगे हैं, अच्छी व हेल्दी डाइट ले रहे हैं। उनकी दिनचर्या में अब ये बात भी शामिल रहती है कि कैसे बीमारियों से बचे रहे और इसके लिए उन्हें क्या करना है। ज्यादा जोर स्वच्छता पर दिया जा रहा है। वे समझ चुके हैं कि मास्क पहनने, हाथ धोते रहने व भीड़ से बचने के उनके उपाय उन्हें कोरोना ही नहीं अन्य कई बीमारियों से भी बचाए रख सकते हैं। लोगों में ऐसी अच्छी आदतें बढ़ती जाएंगी तो निश्चित रूप से बीमारियां घटती जाएंगी ही।

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