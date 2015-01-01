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कम हो रहा कोरोना का असर:कंप्यूटर ऑपरेटर, कर्मचारी सहित 9 मरीज पॉजिटिव

उज्जैन3 घंटे पहले
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कोरोना के संक्रमण का असर कम होने लगा है। कंप्यूटर ऑपरेटर, शासकीय कर्मचारी, लेबर, किसान, हाउसवाइफ, सेंटिंग का कार्य करने वाले तथा प्राइवेट नौकरी करने वाले सहित 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 10 मरीज स्वस्थ होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे हैं।

हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को लैब से 565 लोगों की रिपोर्ट आई है। जिनमें 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। शहरी क्षेत्र के सात, तराना के दो तथा बड़नगर के एक मरीज संक्रमित हैं। इनके साथ ही उज्जैन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3794 हो गई है तथा एक्टिव मरीज 114 हैं।

ढांचा भवन कॉलोनी के 35 साल के युवक, मंगल नगर की 38 साल की महिला, इंदौर गेट की 37 साल की महिला, लक्ष्मी नगर 43 साल के व्यक्ति, सेठी नगर के 38 साल के युवक, अमर कॉलोनी के 25 साल के युवक तथा पटनी बाजार मगरमुहा के तीन साल के बच्चे सहित 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं।

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