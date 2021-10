Hindi News

Local

Mp

Ujjain

After The Darshan Of Mahakal, Akshay Kumar Wrote On Twitter, 'Karta Kare Nahi Kar Sakte Shiva Kare So Hoy'

उज्जैन में OMG-2 का पोस्टर जारी: महाकाल के दर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विट पर लिखा 'कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होय'

उज्जैन एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म ओह माय गॉड 2 का पोस्टर जारी किया। अपने ऑफिशियल ट्विटव हेंडल पर महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने पोस्टर जारी किया। अक्षय कुमार ने लिखा 'कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय'। आगे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा Need your blessings and wishes for #OMG2, our hones and humble attempt to reflect on an important social issue. May the eternal energy of Adiyogi bless us through this journey. हर हर महादेव।

अक्षय कुमार ने उज्जैन पहुंचते ही भगवान महाकाल के दर्शन किए। उनके साथ पंकज त्रिपाठी भी थे।

अक्षय कुमार ने इसके पहले उज्जैन आते ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उनके साथ फिल्म स्टार पंकज त्रिपाठी कलेक्टर आशीषसिंह भी थे। उन्हें पूरी विधी विधान से पूजा अर्चना पंडित आशीष पुजारी ने कराई। इस दौरान अक्षय कुमार ने भगवान महाकाल को दंडवत प्रणाम भी किया।

यहां से निकलने के बाद ट्विटर पर अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म का पोस्टर भी जारी किया। पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव की तरह नजर आ रहे हैं और अपने एक भक्त का हाथ थाम रखा है।

मूवी का 17 दिन का शेड्यूल रखा गया है -

उज्जैन में फिल्म OMG-2 का 17 दिन का शेड्यूल है। महाकाल मंदिर में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर कुछ शॉट फिल्माए जाएंगे। महाकाल मंदिर, रामघाट, कालभैरव मंदिर सहित अन्य स्थानों पर कहानी के हिसाब से शूटिंग होगी। महाकालेश्वर मंदिर सहित संतों के अलग-अलग अखाड़े और शहर के विभिन्न जगहों पर फिल्म के लिए लोकेशन तलाशी गयी है। OMG-2 (ओह माय गॉड-2) फिल्म की शूटिंग उज्जैन के अलावा इंदौर में भी होगी। उज्जैन और इंदौर में 7 नवम्बर तक शूटिंग होगी।

OMG का सीक्वल है OMG-2 -

2012 में आयी ओह माय गॉड फिल्म का यह सीक्वल बनने जा रहा है। पहली मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल हुई थी। 2012 में आयी OMG फिल्म की कहानी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। जिसमें कई धार्मिक शहरों की मान्यताओं को बताया गया था। फिल्म OMG 2 की कहानी भी यहीं से आगे बढ़ेगी और शहर के धार्मिक स्थानों पर फिल्म की शूटिंग की जाएगी।