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विषय विशेषज्ञों ने रखी बात:नए कोर्स के साथ प्लेसमेंट सुधारने में मदद करेगा अहिल्या विश्वविद्यालय

उज्जैनएक घंटा पहले
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दो विवि के कुलपतियों ने शुक्रवार को एक मंच साझा किया

आत्मनिर्भर विक्रम विश्वविद्यालय, चुनौतियां व अवसर विषय पर देवी अहिल्या विवि व विक्रम विवि के कुलपति ने शुक्रवार को एक मंच साझा किया। यह पहला मौका था जब उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में दोनों विश्वविद्यालयों के कुलसचिव के अलावा विभिन्न विभागों के विषय विशेषज्ञों ने दो सत्रों में अपनी बात रखी।

विक्रम विवि के शलाका दीर्घा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा हम कोविड-19 की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि एक रिफाॅर्म कमेटी बनाई जाए, जिससे नई चुनौतियों से निपटा जा सके।

देवी अहिल्या विवि इंदौर की कुलपति प्रो.रेणु जैन ने कहा शिक्षा के उत्थान के लिए सभी विश्वविद्यालयों को संयुक्त परिसंवाद को साझा करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। विक्रम विवि के कुलपति प्रो.अखिलेश कुमार पांड्ेय ने कहा स्मार्ट सिटी योजना के तहत टूरिज्म व केटरिंग कोर्स भी शुरू किया जाएगा। इसी तरह मेडिकल कॉलेज की अनुमति का प्रयास किया जा रहा है।

देवी अहिल्या विवि के कुलसचिव डॉ.अनिल कुमार शर्मा ने कहा जिस तरह इंदौर शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो रहा है, वैसा ही विक्रम विवि विकसित होना चाहिए। शिक्षा के साथ छात्रों के लिए अन्य गतिविधियां विश्वविद्यालयों में संचालित की जाना चाहिए, जिससे छात्रों को लाभ मिल सके। विश्वविद्यालयों में नवीन कोर्सेस पढ़ाना चाहिए। देवी अहिल्या विवि से विक्रम विवि जो भी सहयोग लेना चाहे, वह समय-समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

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