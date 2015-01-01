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पुलिस को मिला सुराग:सैन्यकर्मी के यहां लाखों की चोरी में भोपाल का गिरोह

उज्जैनएक घंटा पहले
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चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस को सुराग मिला
  • बिना नंबर की कार से आते हैं बदमाश

देवास रोड की अभिलाषा कॉलोनी में सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी मनोहरलाल पाडाेलिया के यहां लाखों की चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस को सुराग मिल गया। बदमाश जिस कार से चोरी करने आते हैं उसका फोटो भी पुलिस ने उज्जैन-भोपाल टोल प्लॉजा से खोज निकाला। 17 नवंबर को बदमाश अभिलाषा कॉलोनी में मनोहरलाल के सूने मकान की रैकी करने के बाद दोपहर में वारदात करने पहुंचे। घर के बाहर ही कार खड़ी की ताकि किसी को शक न हो।

फिर समीप के खाली प्लॉट के रास्ते बाउंड्रीवाल कूदकर पीछे के रास्ते से ढाई लाख रुपए समेत लाखों रुपए के सोने के आभूषण लेकर बदमाश कार से देवास के रास्ते भोपाल निकल गए। यह गिरोह नागझिरी व नानाखेड़ा क्षेत्र को टारगेट किए है। अभी तक की छह वारदातों में पुलिस को यह पता चला है कि बदमाशों ने कार से ही सभी जगह चोरी की।

बिना नंबर की सिल्वर इको स्पोटर्स कार से बदमाश आते हैं व जाते समय गाड़ी पर फर्जी नंबर डालकर निकलते हैं ताकि पुलिस को पता भी चले तो गुमराह होती रहे। एसपी ने बदमाशों की धरपकड़ में टीम लगाई है। सीएसपी रवींद्र वर्मा, नागझिरी टीआई जेसी बरडे के अलावा साइबर टीम भी जांच में जुटी हुई है। भोपाल के आसपास का गिरोह बताया जा रहा है जिससे कई चोरियों का खुलासा होगा।

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