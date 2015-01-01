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  • Businessmen And Residents Gathered Outside Mahakal Temple, Hanging Black Flag And Hanging 15 Feet Banner

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विस्तारीकरण का विरोध:महाकाल मंदिर के बाहर जुटे व्यापारी और रहवासी, काले झंडे लगाकर 15 फीट का बैनर टांगा

उज्जैन6 मिनट पहले
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विरोध जताते लोग
  • महाकाल मंदिर के बाहर विरोध जताते हुए 15 फीट लंबा बैनर बांध दिया

महाकाल मंदिर क्षेत्र के 100 मीटर दायरे में किए जा रहे विस्तारीकरण को लेकर क्षेत्र के 175 के करीब होटल व्यवसायी व 500 रहवासी एकजुट हो गए।

गुरुवार को उन्होंने महाकाल मंदिर के बाहर विरोध जताते हुए 15 फीट लंबा बैनर बांध दिया जिस पर काले झंडे भी लगाए हैं। महाकाल मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए व्यापारियों ने मुख्यमंत्री व कलेक्टर से गुहार लगाई है कि विस्तारीकरण रोके नहीं तो कई लोग बेरोजगार व बेघर हो जाएंगे।

कई व्यवसायी बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं। शासन-प्रशासन विस्तारीकरण करता है तो कई व्यापारी आत्महत्या को विवश हो जाएंगे। विस्तारीकरण का विरोध करते हुए होटल व्यवसायी पंडित राजेश त्रिवेदी व भरत जोशी ने कहा कि विस्तारीकरण योजना ऐसी है जो सबके हित की रहे। व्यापारी व रहवासियों ने कहा कि शासन जब तक उनकी बात नहीं मानता तब तक सांकेतिक विरोध जारी रखेंगे।

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