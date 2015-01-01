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जांच:महाकाल मंदिर में अवैधानिक प्रवेश करने वालों की सीसीटीवी फुटेज से पहचान होगी

उज्जैनएक घंटा पहले
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अवैधानिक तरीके से प्रवेश करने वालों की फुटेज से पहचान होगी

महाकाल मंदिर में 18 नवंबर को अवैधानिक तरीके से प्रवेश करने वालों की फुटेज से पहचान होगी। मंदिर के धर्मशाला वाले वीवीआईपी गेट से मंदिर समिति सदस्य दीपक मित्तल के साथ 25-30 कांग्रेसियों ने मंदिर में प्रवेश किया था। इसके लिए अनुमति नहीं ली थी।

मामले में मंदिर समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने मित्तल को सदस्य पद से हटाने और दंडात्मक कार्रवाई करने को लेकर नोटिस दिए हैं। नोटिस के जवाब देने के लिए शुक्रवार आखिरी दिन था। प्रशासक का कहना था जवाब नहीं आने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रबंध समिति ने सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिए हैं। इससे उन लोगों की पहचान की जाएगी जो मित्तल के साथ मंदिर में गए थे।

अवैधानिक प्रवेश के मंदिर समिति के पास पुख्ता सबूत होने से माना जा रहा है कि मित्तल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि एफआईआर दर्ज की तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मित्तल के साथ गए लोगों की भी पहचान कर उन्हें भी आरोपी बनाएगी।

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