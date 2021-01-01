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उपधान तप:अभ्युदयपुरम में तपस्वियों के जयकारे, 47 दिन का उपधान तप पूर्ण, उत्सव मना

उज्जैन2 घंटे पहले
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अभ्युदयपुरम से तपस्वियों का चल समारोह हाथी-घोड़ों के साथ निकाला गया। - Dainik Bhaskar
अभ्युदयपुरम से तपस्वियों का चल समारोह हाथी-घोड़ों के साथ निकाला गया।
  • तपस्या करने वालों को हाथी पर बैठाकर चल समारोह निकाला

बड़नगर रोड स्थित अभ्युदयपुरम संकुल जैन मंदिर परिसर में रविवार को 47 दिवसीय उपधान तप का समापन हुआ। संयम जीवन जीने वाले तपस्वी सुबह 9.30 बजे रथयात्रा में 2 विंटेज कार, 2 हाथी, 10 बग्गी में सवार होकर निकले।

प्रभु के चांदी रथ, महिला मंडल, ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, धर्म ध्वजा के साथ निकली रथयात्रा को अभ्युदयपुरम तीर्थ प्रणेता आचार्य मुक्ति सागर सूरिश्वर का सान्निध्य मिला। रथयात्रा तीर्थ परिसर से होते हुए बड़नगर रोड पेट्रोल पंप तक होकर पुन: तीर्थ परिसर पहुंची। यहां परिवारजन ने तपस्वियों को हाथों में उठाकर स्टेज तक प्रवेश कराया। मीडिया प्रभारी राहुल कटारिया के अनुसार बड़ी संख्या में श्वेतांबर जैन समाजजन ने तपस्वियों की अनुमोदना की। सोमवार को पहली बार के तपस्वियों को मोक्ष माला पहनाई जाएगी। रथयात्रा में समाजजन भक्ति गीतों पर झूमते-गाते चले। सोमवार सुबह 9 बजे से मालारोपण विधि प्रारंभ होगी, जो दोपहर 11.30 बजे तक चलेगी। इस मौके पर विजय सुराणा, राजेंद्र बांठिया, संजय जैन खलीवाला, राकेश नाहटा, राहुल सर्राफ, अभय जैन भैय्या, अनिल जैन, रितेश खाबिया मौजूद थे।

कई प्रदेशों से आए तपस्वी
मालवांचल सहित अन्य प्रदेशों के 120 तपस्वियों ने भौतिक सुखों का त्याग कर श्वेतांबर जैन साधु-साध्वी जैसा जीवन जिया। इस अवधि में मोबाइल, वाहन, बिजली, बिस्तर सहित अन्य सुविधाओं का उपयोग नहीं कर तीर्थ परिसर में ही विश्राम किया। इसमें 8 से 17 वर्ष तक की आयु के भी 20 बच्चे शामिल हैं। रोज कठिन दिनचर्या व धार्मिक क्रियाओं के साथ सभी ने इस तप को पूर्ण किया।

इन्होंने लिया विशेष लाभ
कार्यक्रम के दौरान सोमवार को होने वाले माला रोपण कार्यक्रम के चढ़ावे बोले गए। प्रथम माला पहनाने का लाभ तपस्वी चहक के पिता राजेश चंद्रावत परिवार रतलाम और द्वितीय माला का लाभ बाल तपस्वी मिश्का के परिवार कमलेश चौधरी देपालपुर ने लिया। रविवार की नवकारसी का लाभ संजय कुमार प्रकाश खेतिया और साधार्मिक वात्सल्य का लाभ राजेश कुमार विजय पटनी परिवार ने लिया।

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