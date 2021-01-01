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तड़ीपार:11 गुंडों को कलेक्टर दिखाया बाहर का रास्ता, एक साल तक उज्जैन में दिखे तो लगेगी रासुका

उज्जैन35 मिनट पहले
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जिला बदर अपराधी पकड़े गए तो रासुका के तहत भेजे जाएंगे जेल - Dainik Bhaskar
जिला बदर अपराधी पकड़े गए तो रासुका के तहत भेजे जाएंगे जेल
  • कोर्ट पेशी पर आने से पहले थाने को देनी होगी सूचना

उज्जैन में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर ने सोमवार को एक साथ 11 गुंडों को जिले से एक साल तक के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कानून-व्यवस्था के लिए गुंडों का जिला बदर किया जाना जरूरी था। एक साल के अंदर ये गुंडे सीमा क्षेत्र में पकड़े गए तो राज्य सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई होगी।

उन्होंने बताया कि अगर किसी गुंडे का न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और उसे पेशी पर कोर्ट आना है तो इसके लिए उसे पहले से ही सम्बंधित थाने को लिखित सूचना देनी होगी। कलेक्टर की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ चल रही मुहिम का ही हिस्सा माना जा रहा है। गुंडों को जिला बदर करने के लिए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने थानेदारों की रिपोर्ट पर कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था।

अपराधी जिन्हें एक साल के जिला बदर किया गया

नाम थाना अपराधों की संख्या

सलमान पिता सलीम शाह पंवासा 5

रोहित पिता राजेंद्र जूनवाल पंवासा 7

वकील पिता हजारीलाल पंवासा 10

दुलीचंद पिता सेवाजी नरवर 5

अर्जुन पिता पीरूलाल जीवाजीगंज 11

संदीप पिता ओमप्रकाश शर्मा माधवनगर 5

अंबाराम पिता पूना जी बिरलाग्राम 9

रवि पिता भैरूलाल बिरलाग्राम 8

आदर्श उर्फ चुंगा पिता सूरज बिरलाग्राम 7

पदम सिंह पिता ओंकार लाल झारड़ा 7

राहुल पिता बाबूलाल राघवी 6

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