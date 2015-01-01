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  • Corona Infection Period Is The First Time The Lowest Number Of Patients Was Found Up To 38 Days, The Figure Reached 1.51%

कोरोना संक्रमण काल:कोरोना संक्रमण काल पहली बार 38 दिनों तक सबसे कम मरीज मिले, 1.51% पर पहुंचा आंकड़ा

उज्जैन2 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

कोरोना के संक्रमण पर पिछले 38 दिनों से ब्रेक लगना शुरू हुआ, जो कि वर्तमान में 1.51 प्रतिशत पर पहुंच गया है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होने की शुरूआत 27 सितंबर से हुई। उसके बाद से लगातार मरीज घट रहे हैं और रिकवरी बढ़ रही है।

हर दिन जितने मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं, उतने ही मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल की शुरूआत से अब तक 3785 मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं तथा 3574 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एवं 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि वर्तमान में मृत्यु दर स्थिर बनी हुई है।

पिछले नौ दिनों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो केवल 28 व 29 अक्टूबर को ही मरीजों की संख्या ज्यादा रही। जिसमें क्रमश: 15 और 20 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इनके अलावा बाकी के दिनों में मरीजों की संख्या 10 या उसके अंदर ही रही।

एमडी मेडिसिन डॉ. सोनाली अग्रवाल का कहना है कि पिछले एक माह से ज्यादा समय से पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हुई है। वर्तमान में यह आंकड़ा सैंपलिंग की तुलना में 1.51 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यही क्रम बना रहा तो आने वाले दिनों में मरीज और कम हो सकते हैं।

इधर तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार होम आइसोलेट हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा है प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर जांच करवाई है। जांच के बाद डॉक्टर ने आइसोलेट की सलाह दी है।

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