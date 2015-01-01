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रणनीति:स्वच्छता सर्वे में सकारात्मक फीडबैक के लिए लोगों को जागरूक करेगा निगम

उज्जैन6 मिनट पहले
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निगम ने बनाई रणनीति
  • 5 स्टार रेटिंग में शहर को लाने के लिए बनाई रणनीति

शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 5 स्टार लाने के लिए नगर निगम अब नागरिकों को भी जागरूक करेगा। नागरिकों को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वे सर्वे दल को सकारात्मक फीडबैक दें। निगमायुक्त ने इसके लिए अधिकारियों के साथ रणनीति बनाई है।

शहर को 5 स्टार दिलाने के लिए निगम का अमला अपनी पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। शहर के सभी वार्डों की बेहतर सफाई के लिए सफाई अमले के साथ वार्ड नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।

वे सफाई मित्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि वार्डों की सफाई व्यवस्था को किस प्रकार और अच्छे से किया जाए। इसी कड़ी में आयुक्त क्षितिज सिंघल भी सफाई अमले एवं वार्ड नोडल अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं भी फील्ड में जाकर सफाई व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही है। आयुक्त द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि नालियों, सड़कों एवं शौचालयों की नियमित सफाई की जाए।

सड़कों पर कहीं भी कचरे की ढेरियां नहीं लगने पाए। इस काम में शहर के नागरिकों के सहयोग की भी आवश्यकता है। शहरवासियों के सहयोग के बिना सर्वेक्षण की परीक्षा में सफल नहीं हो सकते।

इसीलिए शहरवासियों का भी जनजागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाए। वार्ड में सफाई व्यवस्था ऐसी करवाई जाए जिससे सभी वार्डवासी संतुष्ट हों और जब सर्वेक्षण के लिए दल आए तो शहरवासियों द्वारा सकारात्मक फीडबैक दिया जाए।

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