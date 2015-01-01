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शुभ मुहुर्त:पुष्य नक्षत्र पर ग्राहकों ने किया डीपी ज्वेलर्स से समृद्धि का हर्षपूर्ण स्वागत

उज्जैन3 घंटे पहले
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  • आज भी पुष्य नक्षत्र का अनंत शुभ मुहूर्त

पुष्य नक्षत्र खरीदी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ मुहुर्त में आभूषण खरीदने वालों के लिए डीपी ज्वेलर्स सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन साबित हुआ।

यहां फेस्टिव सीजन के अनुरुप आकर्षक कलेक्शन संजोया गया। कस्टमर्स के लिए सबसे खास आकर्षण 50,000 से भी ज्यादा डिजाइनर, वेडिंग, नेचुरल डाइमंड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल, एंटीक, पोल्की ज्वेलरी का लेटेस्ट कलेक्शन रहा। सोने व चांदी के सिक्कों की विस्तृत रेंज व कॉर्पोरेट गिफ्ट्स भी सही कीमत पर उपलब्ध कराए गए। ग्राहकों ने बताया यहां आभूषण पूर्णतः शुद्ध व सही मेकिंग चार्जेस के साथ बिना किसी नियम एवं शर्तों के खरीदे जा सकते हैं। डीपी ज्वेलर्स के विकास कटारिया ने बताया पुष्य नक्षत्र पर हमने ग्राहकों के समक्ष खास आधुनिक पैटर्न के साथ ही पारंपरिक व डिजाइनर आभूषण पेश किए। डीपी ज्वेलर्स की गोल्ड ज्वेलरी बीआईएस हॉलमार्क युक्त व डायमंड ज्वेलरी आईजीआई सर्टिफाइड होती है। डीपी आभूषण लिमिटेड 80 साल से लोकप्रिय और स्थापित ज्वेलरी ब्रांड है, जिससे 25 लाख परिवारों का विश्वास जुड़ा है। डीपी ज्वेलर्स पर हॉलमार्क चांदी के आभूषण व बर्तन, सोने, हीरे और प्लैटिनम के प्रेशियस व सेमी प्रेशियस स्टोन्स स्टडेड प्रोडक्ट्स की शृंखला जैसे रिंग, झुमके, बाजूबंद, पेंडेंट, गजरे, नथ, कंगन, चेन, हार, चूड़िया आदि भी उपलब्ध हैं।

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