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  • Delhi Violence Was Sponsored On 26 January, Amit Shah's Officers And Employees Were Involved In Inciting Violence.

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दिग्गी के सियासी बोल:26 जनवरी को दिल्ली हिंसा प्रायोजित थी, हिंसा भड़काने में अमित शाह के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे

उज्जैनएक घंटा पहले
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कांग्रेस नेता अनंत नारायण मीणा के घर कार्यकर्ताओं से मिलते दिग्विजय सिंह - Dainik Bhaskar
कांग्रेस नेता अनंत नारायण मीणा के घर कार्यकर्ताओं से मिलते दिग्विजय सिंह
  • पकड़े गए लोगों में एक की नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है और सनी देवल का खास है

कांग्रेस सांसद और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने विधायक बेटे जयवर्धन सिंह के साथ मंगलवार की रात उज्जैन में थे। वे एक निजी दौरे पर आए थे। यहां उन्होंने विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष अनंत नारायण मीणा के आवास पर दिग्विजय सिंह ने दैनिक भास्कर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किला में हुई हिंसा पर बात की।

सवाल: दिल्ली हिंसा को लेकर आपकी प्रतिक्रिया?

जवाब: ये हिंसा अमित शाह की ओर से प्रायोजित थी।

सवाल: हिंसा कैसे भड़की?

जवाब: दिल्ली सरकार ने जो रूट तय किया था, उस रूट पर ट्रैक्टर निकलने थे। टिकरी बार्डर, सिंघू और गाजीपुर बार्डर। विवाद केवल गाजीपुर बार्डर पर हुआ। वह भी तब जब किसानों को तय रूट पर जाने से मना किया गया। उसकी वजह से सारा झगड़ा हुआ।

सवाल: हिंसा के पीछे कौन?

जवाब: झगड़े में 15 लोग पकड़े गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास से शासकीय कर्मचारी होने का आईडी कार्ड मिले हैं। उनमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाता है। सनी देवल का खासमखास है। ये मेरा आरोप है कि शासन की ओर से हमला प्रायोजित था।

सवाल: शासन का मतलब भाजपा या दिल्ली सरकार?

जवाब: शासन का मतलब अमित शाह। उनके द्वारा ये प्रायोजित था।

सवाल: क्या आपको नहीं लगता कि आंदोलन में बाहरी लोग घुस आए हैं?

जवाब: आंदोलन में न कोर्इ खालिस्तानी है न कोई पाकिस्तानी। हिंसा में अमित शाह के चुने हुए अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे। जिन्होंने ये सब कुछ किया। एक किसान को पुलिसवालों ने गोली मारी है।

सवाल: ये लोग क्या चाहते हैं कि आंदोलन को खत्म कर दिया जाए?

जवाब: खत्म नहीं सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं।

सवाल: इतनी बैठकें हुई नतीजा क्यों नहीं निकला?

जवाब: बैठकों का दौर सिर्फ लोगों को थकाने के लिए था। किसी तरह से लोग थक जाएं और आंदोलन खत्म हो जाए।

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