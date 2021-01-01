पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ujjain
  • Electricity Workers Did Only Emergency Work, Consumers Improved Bills, Trouble Changing Meters

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निजीकरण:बिजलीकर्मियों ने केवल इमरजेंसी वाले काम ही किए, उपभोक्ताओं को बिल सुधार, मीटर बदलने में आई परेशानी

उज्जैन3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बिजली के निजीकरण का विरोध अब तेज होने लगा है। बिजली कंपनी के इंजीनियर्स व कर्मचारियों ने बुधवार को बिजली संबंधी कार्य नहीं किए। उन्होंने केवल इमरजेंसी सेवाएं दी। जोन कार्यालयों पर एई व जेई तथा कार्यपालन स्तर के अधिकारी पहुंचे। ऐसे में शहर में संचालित नौ जाेन पर आम लोगों के बिजली बिलों में सुधार, नया कनेक्शन, लोड बढ़ाने आदि कार्य नहीं हुए। जोन कार्यालयों पर एई व जेई स्तर के अधिकारी पहुंचे तो सही लेकिन नेशनल काे-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले हड़ताल की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser