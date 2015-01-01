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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी:देश की रक्षा का इरादा; खुद को मजबूत करने में जुटे

उज्जैन37 मिनट पहले
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(अशोक मालवीय) विक्रम विश्वविद्यालय के मैदान पर शहर में संचालित निजी रक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े करीब 3 हजार विद्यार्थी रोज सुबह अभ्यास करते हैं।

इनका प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर वे रक्षा संबंधी सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे। सफल होने पर वे रक्षा विभाग में सेवा दे सकेंगे। फोटो |

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