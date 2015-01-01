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अनदेखी:पहले फेल, एटीकेटी की अंकसूची जारी की, एक सप्ताह बाद पास किया

उज्जैनएक घंटा पहले
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विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी
  • परीक्षा परिणाम घोषित करने में पिछड़ने के बाद अब अंकसूची में भी आ रही गलतियां

विक्रम विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित करने में पिछड़ गया है, जो परिणाम घोषित किए उनकी अंकसूचियों में गड़बड़ियां आ रही हैं। शिकायत कुलपति तक पहुंच गई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें विद्यार्थियों को जो अंकसूची जारी की उनमें पहले फेल और एटीकेटी होना दर्शाया गया। एक सप्ताह बाद अंकसूची में बदलाव कर पास कर दिया।

विवि प्रशासन ने एक सप्ताह पहले स्रातकोत्तर स्तर की एमए, एमकॉम, एमएससी प्रायवेट के विद्यार्थियों के दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया था। इन परिणामों को वेबसाइड पर अपलोड भी किया। कई विद्यार्थियों की अंकसूची में उन्हें अनुत्तीर्ण या एटीकेटी दर्शाया था। हाल ही में विवि के जिम्मेदारों को गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने फिर से एमए, एमकॉम और एमएससी की अंकसूची में सुधार कर परिणाम वापस अपलोड करवाया है।

जिन विषय के तहत विद्यार्थियों को वेबसाइट पर अंकसूची डालकर पहले फेल या एटीकेटी होना दर्शाया था, उन्हें अब वेबसाइड पर उत्तीर्ण होने की अंकसूची दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों को जब जानकारी मिली कि विवि ने नई अंकसूची वेबसाइट पर अपलोड की है। तब संशोधित अंकसूची प्राप्त की। कुलपति प्रो. अखिलेश पांड्ेय ने बताया कुछ विद्यार्थियों ने शिकायत की है, उन्हें पहले फेल, एटीकेटी की अंकसूची दिखाई दे रही थी। अब पास की अंकसूची दिखाई दे रही है।

यह सब रिजल्ट के फार्मूले के कारण हो रहा है। इसमें सुधार करवा रहे हैं। गलत अंकसूची क्यों अपलोड की लंबे समय से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियाें को पहले फेल और अब पास की अंकसूची मिलने से उन्होंने विवि प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है विवि ने परिणाम घोषित करने की जल्दबाजी में ऐसा किया है। परिणाम में देरी होने से पहले ही वे अगली कक्षा में प्रवेश से वंचित हो गए हैं।

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