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रहवासियों ने ज्ञापन दिया:सीएम वादा निभाएं, मजदूर परिवारों को मकानों का मालिक बनाएं

उज्जैनएक घंटा पहले
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बिनाेद मिल के रहवासियों ने ज्ञापन दिया

बिनोद मिल की श्रमिक बस्ती में रहने वाले मजदूर परिवारों ने गुरुवार को उज्जैन पहुंचे म.प्र. तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त) माखनसिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर बस्ती के मकानों में 30 से 80 साल से रहते आ रहे मजदूर परिवारों को मकान का मालिकाना हक सौंपने की मांग की है।

रहवासियों ने बताया पांच साल पूर्व नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड में आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने रहवासियों के समक्ष घोषणा की थी कि बंद मिल के श्रमिक परिवारों को बकाया भुगतान तो मिलेगा ही उन्हें मकान का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। मगर मुआवजा और मालिकाना हक तो दूर उलटे उन्हें बेघर करने की तैयारी की जा रही है।

शासन मकानों का मूल्यांकन कराकर जो भी न्यूनतम राशि तय करेगी उसका भुगतान श्रमिक परिवार कर देंगे। क्षेत्र से पार्षद रही शैफाली राव के प्रतिनिधि राकेश राव ने रहवासियों को साथ लेकर माखनसिंह को यह भी बताया कि रहवासियों की ओर से हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका पर कोर्ट ने उन्हें महज 10 दिन की राहत दी है।

इसके बाद रहवासी कहां जाएंगे। बंद मिल में काम करने वाले आधे मजदूरों की माैत हो चुकी है। उन पर आश्रित बुजुर्ग और बच्चे इन मकानों में रह रहे हैं। किसी के घर में शादी है तो किसी के यहां असहाय, बीमार लोग है। कई मजदूर बूढ़े हो चुके है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपना वादा निभाएं ताकि मजदूर परिवारों के सर पर छत तो बनी रहे।

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