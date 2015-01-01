पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मजबूरी का फायदा:उज्जैन में पति को फंसाने की धमकी देकर पूर्व सरपंच ने महिला के साथ किया दुष्कर्म

उज्जैनएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
दुष्कर्म की प्रतीकात्मक तस्वीर

उज्जैन में देवासगेट थाना पुलिस ने आगर जिले के डोबड़ा गांव के पूर्व सरपंच के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि पूर्व सरपंच ने उसके पति को फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देकर शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि आगर के डग थाना क्षेत्र के डोबड़ा गांव के पूर्व सरपंच बालू सिंह के खिलाफ उसी के गांव की महिला ने शिकायत की है। महिला पिछले 10-12 साल से उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के अमरदीप नगर में रहती है। वह दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जीवन यापन करती है। उसका आरोप है कि बालू सिंह दो दिन पहले आया और उसे रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में मिलने बुलाया। परिचित होने के कारण वह चली गई।

वहां बालू ने उसके पति को फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवा देने की धमकी देकर शारीरिक शोषण किया। लोकलाज के डर से उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई। शनिवार को हिम्मत कर वह थाने आई और आपबीती सुनाई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद पूर्व सरपंच के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअवधपुरी पहुंचे रघुराई, योगी ने की अगवानी; राम की पैड़ी पर शुरू हुआ दीपोत्सव - उत्तरप्रदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें