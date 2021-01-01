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विरोध:पेट्रोल-डीजल मूल्यवृद्धि पर गांधीगिरी, चालकों को गुलाब देकर जताया विरोध

उज्जैन2 घंटे पहले
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पेट्राेल भरवाने आए वाहन चालकों को फूल भेंट करते कांग्रेसी - Dainik Bhaskar
पेट्राेल भरवाने आए वाहन चालकों को फूल भेंट करते कांग्रेसी

पेट्रोल-डीजल के दामों में आए दिन वृद्धि के खिलाफ जिला युवक कांग्रेस ने रविवार को गांधीगिरी कर विरोध जताया। हनुमान दास पेट्राेल पंप पर पहुंचे कांग्रेसियों ने यहां ईधन भराने पहुंचे वाहन चालकों को गुलाब भी भेंट किया।

जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने कहा कि देश की जनता को 30 रुपए से 35 रुपए लीटर में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने का सपना दिखाया गया था। जनता को झूठ बोलकर सत्ता में आई सरकार जनता को लूटकर उद्योगपतियों की गुलामी कर रही है। महंगाई के बोझ से जनता त्रस्त हो चुकी है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन, अमन बोरासी आजाद यादव, जितेंद्र गोयल, डॉ. जितेंद्र परमार, योगेश साद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

इधर युवा कांग्रेस ने की वाहनों की श्रद्धांजलि सभा
मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस सचिव प्रतीक जैन, उपाध्यक्ष अभिषेक सोलंकी के नेतृत्व में वाहनों की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। युवक कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पहुंचे लोगों को फूल भेंट किए। इस दौरान सुभाष यादव , राजेश बाथलि, वरुण तिवारी, आदित्य गहलोत, आकाश सारवान, सनी कुशवाह, रोहित यादव , पवन बागरवाल आदि साथ उपस्थित रहे।

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