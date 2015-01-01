पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पधारो महालक्ष्मी:दीपावली के पहले बाजारों में अच्छी ग्राहकी, धनतेरस पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार

उज्जैनएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
धनतेरस पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार

दो दिन पुष्य नक्षत्र के बाद गुरुवार को धनतेरस पर भी अच्छी ग्राहकी हुई। खासकर ज्वेलरी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में शाम को जबर्दस्त भीड़ रही। अनुमान है कि बाजारों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार हुआ है। दीपावली के त्योहार में धनतेरस को बर्तन, सोना-चांदी, घरेलू उपकरण आदि की खरीदी की जाती है।

धनतेरस पर खासकर बर्तन बाजार में सजावट की गई थी। बर्तन व्यापारी प्रकाश आच्छा के अनुसार पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी ग्राहकी थी लेकिन धनतेरस दो दिन होने से अब शुक्रवार को भी यदि इसी तरह ग्राहकी चल जाती है तो पूर्ती हो जाएगी। आच्छा के अनुसार इस बार स्टील के बड़े आइटम की जगह तांबे के पानी के बर्तनों की ज्यादा बिक्री हुई है।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग आयुर्वेदिक औषधियों, पारंपरिक खान-पान की ओर लौट रहे हैं। इसी कड़ी में तांबे के बर्तनों की बिक्री भी बढ़ गई है। तांबे के बर्तन में रखा पानी पेट रोग के शमन के लिए कारगर माना जाता है। इसलिए लोग तांबे के लौटे, गिलास, बोतल, घड़े, टंकी आदि खरीद रहे हैं। शुक्रवार को भी बाजार में अच्छी ग्राहकी होने की उम्मीद की जा रही है।

एलईडी, फ्रीज और वाशिंग मशीन की रही डिमांड

इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी धनतेरस ने धूम मचाई है। व्यापारी कुलभूषण जुनेजा के अनुसार धनतेरस में घरेलू उपकरणों की खरीदी में बदलाव आया है। अब लोग एलईडी, फ्रीज, वाशिंग मशीन आदि में नई तकनीकी वाले बड़े आइटम ले रहे हैं। सामान्य घरों में भी 300 लीटर का फ्रीज खरीदा जा रहा है।

लोग ऐसे उपकरण खरीद रहे हैं जो लंबे समय तक चलें। धनतेरस दो दिन होने से शुक्रवार को भी बाजार में उठाव रहेगा। गुरुवार को खरीदी के साथ इंक्वायरी भी ज्यादा आई है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में मुहूर्त के अनुसार शाम को ज्यादा रश रहा। बाजार में 3-4 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। शुक्रवार को सुबह से ही भीड़ की उम्मीद की जा रही है।

भारी जेवर की जगह शगुन की खरीदी आज भी ग्राहकी

ज्वेलरी बाजार में धनतेरस ने नाउम्मीद नहीं किया। दो दिन पुष्य की खरीदी अच्छी होने के बाद व्यापारियों को धनतेरस पर ग्राहकी की कम उम्मीद थी लेकिन गुरुवार शाम बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। व्यापारी राजेश पटनी बताते हैं कि हालाकि भारी रकमों की खरीदी नहीं हुई है, लोग शगुन के रूप में सोने-चांदी के छोटे जेवर, सिक्के आदि खरीदने आए। शगुन के रूप में खरीदा जाने वाला 5 ग्राम चांदी का सिक्का 650 रुपए और पुराना कलदार 750 रुपए के भाव बिका।

बिना जीएसटी 22 कैरेट सोना 46600 रुपए प्रति दस ग्राम, 24 कैरेट 50870 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 62800 रुपए प्रति किलो बिकी। ज्वेलर्स का कहना है कि धनतेरस दो दिन होने से ग्राहकी भी दो दिन में बंट गई है। बाजार में 200 दुकानें हैं। सभी जगह रश रहा। अनुमान है कि करीब 5 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। शुक्रवार को भी धनतेरस मानी है, व्यापारियों को उम्मीद है कि ग्राहकी होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें