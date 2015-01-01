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मारपीट व प्रताड़ित करने का केस दर्ज:पति ने कहा- दो लाख नहीं दिए तो तुझे बेच दूंगा, केस दर्ज

उज्जैनएक घंटा पहले
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मेला ग्राउंड के समीप रहने वाली दुर्गाबाई की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने पति काला बंजारा के खिलाफ मारपीट व प्रताड़ित करने का केस दर्ज किया।

एएसआई जुबेदा शेख ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति धमकी दे रहा था कि घरवालों से दो लाख रुपए लेकर नहीं आई तो वह उसे किसी ओर को बेच देगा।

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