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सम्मान समारोह:जनता के बीच लोकप्रिय हैं तो टिकट खुद-ब-खुद मिलेगा वरना भोपाल-दिल्ली वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे- विधायक

उज्जैन27 मिनट पहले
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पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक बहादुर सिंह - Dainik Bhaskar
पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक बहादुर सिंह
  • प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नेताओं का हुआ स्वागत

मध्यप्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान, पूर्व सांसद डॉ चिंतामण मालवीय और प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा का उज्जैन भाजपा कार्यालय लोकशक्ति भवन पर बुधवार को स्वागत हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बहादुर सिंह ने कहा कि मेहनत के अलावा सफलता प्राप्त करने का दूसरा कोई शार्टकट रास्ता नहीं है। राजनीति में सफल होने के लिए हमेशा जनता के सुख-दुख को अपनाना होगा। जनता से छलावा करने वाले एक बार सफल होते हैं, उसके बाद सफलता कोसों दूर भाग जाती है।

उन्होंने कहाकि प्रदेश उपाध्यक्ष पद पाने के लिए मैंने किसी से सिफारिश नहीं कराई। अपना नेता तो हमारी जनता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में सिर्फ आपकी लोकप्रियता ही काम आएगी। क्षेत्र में जनता के बीच अगर आप लोकप्रिय हैं तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक किसी से सिफारिश कराने की जरूरत नहीं है। भोपाल-दिल्ली के नेता खुद ही आपको बुलाकर टिकट देंगे।

पूर्व सांसद डॉ चिंतामण मालवीय ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं की अपनी पहचान है। भाजपा में कार्यकर्ता ही विधायक, सांसद और मंत्री बनते हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को कभी तवज्जो नहीं मिली। गुटबाजी ही कांग्रेस को ले डूबी। उन्होंने कहाकि सांसद चुने जाने से पहले वह एक साधारण कार्यकर्ता थे।

नई कार्यकारिणी में प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बनाए गए अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहाकि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी।

इस मौके पर विधायक पारस जैन, सचिन श्रीवास्तव, जितेंद्र पांड्या, शंकरलाल अहिरवार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।

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