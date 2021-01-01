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  • In The Name Of Investing In The Stock Market, Youths Of Khargone And Indore Cheated 50 Lakhs Of Women Teachers Of Ujjain

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मुनाफे के चक्कर में गंवाई गाढ़ी कमाई:शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के नाम पर खरगौन और इंदौर के युवकों ने उज्जैन की महिला टीचर से 50 लाख ठगे

उज्जैन11 मिनट पहले
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शेयर मार्केट में निवेश कराने का झांसा देकर महिला से ठगे 50 लाख - Dainik Bhaskar
शेयर मार्केट में निवेश कराने का झांसा देकर महिला से ठगे 50 लाख
  • रुपए मांगने पर आरोपी ने बेटी सहित अगवा करने की धमकी दी

शेयर मार्केट में निवेश करके अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर उज्जैन में 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, उज्जैन के देवासरोड स्थित आरके होम्स में रहने वाली विनीता चौहान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक हैं। वर्तमान समय में वह नानाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित अलखनंदा नगर में रहती हैं। उनका आरोप है कि खरगौन में टोकसर बड़ूदफाटा निवासी उनके एक परिचित महेंद्र गिरि गोस्वामी ने इंदौर के लवकुश आवास विहार सुखलिया में रहने वाले पंकज खानचंदानी से मिलाया। महेंद्र ने मुझे बताया कि पकंज की इंदौर में कैपिटल शेयर रिसर्च एडवाइजरी नाम से कंपनी है। जो लोगों से शेयर में इन्वेस्टमेंट कराती है और उन्हें मोटा मुनाफा भी दिलाती है। कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड है। विनीता ने पुलिस को बताया कि उनकी बातों में आकर उसने 11 नवंबर 2019 से 17 जून 2020 तक अलग-अलग तारीखों में पंकज के उज्जैन स्थित बंधन बैंक खाते में 45 लाख रुपए जमा किए। पांच लाख रुपए 10 जुलाई 2019 को नकद दिए थे। पुलिस के मुताबिक विनीता ने बताया कि पंकज ने रुपए लौटाने की गारंटी के लिए मुझे बंधन बैंक का पांच लाख का चेक और एयू स्माल फाइनेंस के खाते का आठ लाख रुपए का चेक दिया था। विनीता ने सभी ट्रांजेक्शन अपने बैंक ऑफ इंडिया के खाते से किए।

पैसे मांगे तो मां-बेटी को अगवा करने की धमकी दी

विनीता ने पुलिस को बताया कि जब काफी समय बीत गया और शेयर से मुझे कोई पैसा नहीं मिला तो मैंने महेंद्र पर पैसा लौटाने का दबाव बनाना शुरू किया। एक दिन महेंद्र ने धमकी दी कि रुपए मांगना बंद नहीं किया तो पंकज तुम्हें और तुम्हारी 11 साल की बेटी को घर से अगवा कर लेगा। विनीता ने बताया कि महेंद्र और पंकज ने धोखा देकर जीवन भर की कमाई हड़प ली।

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