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प्रधानमंत्री आवास:दो दिवसीय कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक ने सवालों के दिए जवाब

उज्जैन2 घंटे पहले
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नगर निगम द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जन जागरुकता के तहत दो दिवसीय कार्यशाला हुई।

कार्यशाला में आएं मुख्य प्रशिक्षक लोकेंद्र शर्मा, जितेंद्र सेन , नितिन सेन और श्रुति अंचलिया ने सामाजिक अंकेक्षण का प्रशिक्षण उपस्थित हितग्राहियों को देकर समूहों का गठन भी किया। कार्यशाला में कार्यपालन यंत्री अरूण जैन ने आवास योजना के संबंध में हितग्राहियों के मन में उठते सवालों के जवाब दिए। संत मांगलिक परिसर लक्ष्मी नगर में आयोजित कार्यशाला सोमवार तक चलेगी।

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