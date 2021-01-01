पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ujjain
  • In Ujjain, The Father Returning From His Daughter Collided With The Tree And Died, The Body Was Found Near The Airstrip At Two O'clock In The Night

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एक्सीडेंट:उज्जैन में बेटी से मिलकर लौट रहे बाइक सवार पिता की पेड़ से टकराकर मौत, रात दो बजे हवाई पट्‌टी के पास मिला शव

उज्जैन2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, रात दो बजे मिला शव। - Dainik Bhaskar
सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, रात दो बजे मिला शव।
  • घर नहीं पहुंचने पर बेटा निकला था पिता को तलाशने

उज्जैन के देवास रोड स्थित हवाई पट्टी के पास बुधवार की देर रात सड़क हादसे में दताना गांव निवासी अंतर सिंह परमार की मौत हो गई। वह अपनी बेटी से मिलकर घर लौट रहे थे। तभी हवाई पट्‌टी के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी, जिससे वह बाइक लेकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है।

मृतक के बेटे अमित परमार ने बताया कि पिता बुधवार को कड़छा गांव में रहने वाली उसकी बहन से मिलने गए थे। बहन का घर दताना गांव से कुछ ही दूरी पर है। रात को खाना खाकर पिताजी अकेले बाइक से लौट रहे थे। उसने बताया कि जब देर रात तक पिताजी घर नहीं पहुंचे तो उसने बहन को फोन कर पूछा तो उसने बताया कि वह तो खाना खाकर चले गए। अमित ने रात में ही पिता की तलाश शुरू कर दी। रात करीब दो बजे अंतरसिंह सड़क किनारे पेड़ के पास खून से लथपथ हालत में मिले। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी को इस कार्यक्रम में भी किसान याद आए, कहा- उन्होंने इस संघर्ष में अहम योगदान दिया था - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser