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स्वच्छ सर्वेक्षण-2021:7 स्टार रेटिंग के लिए जतन, सड़कों पर झाड़ू, नाली साफ कर श्रमदान

उज्जैन2 घंटे पहले
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  • नागरिकों को दिलाई स्वच्छता की शपथ

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में उज्जैन को अव्वल स्थान और 7 स्टार रेटिंग दिलाने के लिए नगर निगम हरसंभव प्रयास कर रही है। जनता को इस अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से रविवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से शहीद पार्क तक श्रमदान अभियान चलाया गया। इसमें विद्यार्थियों के साथ सांसद अनिल फिरोजिया और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने कंट्रोल रूम, घास मंडी होते हुए शहीद पार्क तक सड़कों की सफाई कर नागरिकों में स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया।

सांसद ने झाड़ू एवं फावड़ा लेकर सड़कों की सफाई के साथ ही नालियों में जमा पॉलीथिन और कचरा भी निकाला। उन्होंने कहा जिस तरह हमने कोरोना का सामना किया है उसी तरह हम सभी को उज्जैन को पुनः स्वच्छता में नंबर वन बनाना है। मैं स्वयं हर शनिवार रविवार निगम के सफाई अभियान का हिस्सा बनकर शहर की सफाई व्यवस्था में एवं जन जागरूकता में अपना योगदान दूंगा।

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