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  • Kovid 19 Told To The Sampling Team They Are Fake; Hold, Members Had To Flee, Lab Employees Indecency

सैंपलिंग टीम से अभद्रता:कोविड-19 सैंपलिंग टीम को कहा- ये फर्जी हैं; पकड़ो, सदस्यों को भागना पड़ा , लैब के कर्मचारियों ने की अभद्रता

उज्जैन3 घंटे पहले
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  • पुलिस को लेकर गए तो माफी मांगने लगे

सैंपल लेने के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 सैंपलिंग टीम के साथ में फ्रीगंज की निजी लैब के संचालक व स्टाफ ने अभद्रता की और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े।

टीम के सदस्यों को फर्जी कहा गया। यह घटनाक्रम गुरुवार दोपहर ढाई बजे का है। टीम के सदस्य फ्रीगंज में संचालित ब्लू पैथालॉजी लैब पर कर्मचारियों के सैंपल लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उनके साथ में लैब के कर्मचारियों ने अभद्रता की और सैंपल देने से इनकार कर दिया।

लैब के संचालक ने अपने कर्मचारियों से कहा कि इन्हें पकड़ो, ये फर्जी हैं। लैब कर्मचारियों ने सैंपलिंग टीम के पीछे दौड़ लगा दी। छह सदस्यीय सैंपलिंग टीम जिसमें पांच महिलाएं थीं, उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। लैब के कर्मचारियों ने सैंपलिंग टीम के एक-दो सदस्यों को पकड़ लिया और उनके फोटो भी खींचे और उन्हें फर्जी कहते रहे। टीम के सदस्यों ने इसकी सूचना सीएमएचओ और जिला प्रशासन के अधिकारियों को दी।

माफी मांगने लगे तो नहीं कराई एफआईआर दर्ज

लैब संचालक और स्टॉफ पर एफआईआर के निर्देश के बाद माधवनगर थाना पुलिस सैंपलिंग टीम को साथ लेकर लैब पर पहुंची।

यहां लैब संचालक व कर्मचारी माफी मांगने लगे, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया लैब पर सैंपल लेने के लिए पहुंची टीम के साथ अभद्रता की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई के आदेश दिए गए।

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