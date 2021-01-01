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  • Life Imprisonment For Murderer With Sticks; Was Beaten With Sticks On Asking For 51 Thousand Rupees

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सुनवाई:लाठी से पीटकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास; 51 हजार रुपए मांगने पर लाठी से पीटा था

उज्जैन2 घंटे पहले
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लाठी से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया 26 मई-2015 को फरियादी जितेंद्र ने थाना भाटपचलाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक साल पहले बड़े पापा मोहनलाल ने धर्मेंद्र को 51,000 रुपए में खेत में हाली रखा था। धर्मेंद्र कुछ दिन बाद ही भाग गया। 25 मई 2015 को रात 11 बजे बजे मैं तथा बड़े पापा व मेरी मम्मी वैन से धर्मेंद्र को लेने के लिए उसके घर रावदियापीर गए थे। मेरे बड़े पापा ने धर्मेंद्र से बोला कि वापस हमारे साथ खेत में हाली का काम करने चल, नहीं तो हमारे पैसे वापस लौटा दो।

आरोपी धर्मेंद्र ने मेरे बड़े पापा को गालियां देते हुए लाठी से हमला कर दिया। वे नीचे गिर गए। उस समय महेश एवं ठाकुर सिंह भी उसके साथ थे, जिन्होंने मारपीट की। थाना भाटपचलाना में प्रकरण दर्ज किया। जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बड़नगर की कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र पिता गंगाराम को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त महेश एवं ठाकुर सिंह को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।

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