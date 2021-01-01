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  • Mahakal Temple Area Will Be Rejuvenated With 500 Crores, Will Be Among The Most Modern Temples In The Country

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महाकाल मंदिर:500 करोड़ से महाकाल मंदिर क्षेत्र का होगा कायाकल्प, देश के सबसे आधुनिक मंदिरों में होगा शुमार

उज्जैनएक घंटा पहले
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त्रिेवेणी संग्रहालय से महाकाल मंदिर तक 700 मीटर का कॉरिडोर बनेगा। इसकी दीवारें 7.5 मीटर ऊंची होंगी। दीवारों पर शिव की विभिन्न मुद्राओं वाली आकृतियां उकेरी जाएंगी। यह नो ह्वीकल जोन होगा। दिव्यांगों, मरीजों व बुजुर्गों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था होगी। - Dainik Bhaskar
त्रिेवेणी संग्रहालय से महाकाल मंदिर तक 700 मीटर का कॉरिडोर बनेगा। इसकी दीवारें 7.5 मीटर ऊंची होंगी। दीवारों पर शिव की विभिन्न मुद्राओं वाली आकृतियां उकेरी जाएंगी। यह नो ह्वीकल जोन होगा। दिव्यांगों, मरीजों व बुजुर्गों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था होगी।
  • MRIDA (मोबिलिटी स्टडी फॉर महाकाल रुद्रसागर इंटीग्रेटेड डेवलमेंट एप्रोच ) प्रोजेक्ट तहत हो रहे हैं विकास कार्य

उज्जैन स्मार्ट सिटी योजना के तहत महाकाल मंदिर के विकास और विस्तार के लिए निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। परियोजना पूरी होने के बाद महाकालेश्वर मंदिर परिसर का क्षेत्रफल वर्तमान से लगभग आठ गुना बड़ा हो जाएगा। अभी मंदिर परिसर 2.82 हे. में फैला है। विस्तारित क्षेत्र 20.23 हे. हो जाएगा।

परियोजना के पहले चरण में महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, मिडवे जोन, महाकाल थीम पार्क, घाट एवं डेक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्प्लेक्स, गणेश स्कूल कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल व अन्नक्षेत्र का निर्माण होगा।

दूसरे चरण में महाराजवाड़ा, रुद्रसागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट, रामघाट का सौन्दर्यीकरण, पार्किंग, पर्यटन सूचना केंद्र, हरिफाटक ब्रिज का चौड़ीकरण, रेलवे अंडरपास, रुद्रसागर पर पैदल पुल, महाकाल द्वार, बेगमबाग मार्ग का विकास, रुद्रसागर पश्चिमी मार्ग और महाकाल पहुंच मार्ग का विकास किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद सिंहस्थ 2028 में महाकाल मंदिर क्षेत्र एक नए रूप में दिखाई देगा।

आइए चित्रों के माध्यम से जानते हैं क्या है महाकाल विकास परियोजना

त्रिवेणी संग्रहालय के पास महाकाल का मुख्य द्वार बन रहा है। यहां से श्रद्धालुओं को सीधे महाकाल मंदिर पहुंचाया जाएगा।
त्रिवेणी संग्रहालय के पास महाकाल का मुख्य द्वार बन रहा है। यहां से श्रद्धालुओं को सीधे महाकाल मंदिर पहुंचाया जाएगा।
महाकाल विकास योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं
महाकाल विकास योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं
त्रिवेणी संग्रहालय और कमल ताल के बीच महाकाल प्लाजा में श्रद्धालुओं के फ्रेश होने का इंतजाम रहेगा।
त्रिवेणी संग्रहालय और कमल ताल के बीच महाकाल प्लाजा में श्रद्धालुओं के फ्रेश होने का इंतजाम रहेगा।
त्रिवेणी संग्रहालय के पास शिव स्तंभ और कमल तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है।
त्रिवेणी संग्रहालय के पास शिव स्तंभ और कमल तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है।
मिड-वे-जोन में पूजन सामग्री की दुकानें, फूड कोर्ट, लेक व्यू रेस्टोरेंट होंगे।
मिड-वे-जोन में पूजन सामग्री की दुकानें, फूड कोर्ट, लेक व्यू रेस्टोरेंट होंगे।
महाकाल थीम पार्क में महाकालेश्वर की कथाओं वाली म्यूरल वॉल और स्टैप्ड गार्डन होंगे।
महाकाल थीम पार्क में महाकालेश्वर की कथाओं वाली म्यूरल वॉल और स्टैप्ड गार्डन होंगे।
रामघाट फसाड लाइटों से जगमग होगा।
रामघाट फसाड लाइटों से जगमग होगा।
  1. रुद्रसागर पर 210 मीटर का पैदल पुल बनेगा। जो चारधाम मंदिर से महाकाल मंदिर को सीधे जोड़ेगा।
महाकाल मंदिर के अंदर कोटितीर्थ में मंत्र ध्वनि संचालित फाउंटेन होगा। रुद्रसागर में लाइट एंड साउंड शो के साथ वाटर प्रोजेक्शन शो होगा।
महाकाल मंदिर के अंदर कोटितीर्थ में मंत्र ध्वनि संचालित फाउंटेन होगा। रुद्रसागर में लाइट एंड साउंड शो के साथ वाटर प्रोजेक्शन शो होगा।

ये सुविधाएं भी होंगी-

  1. त्रिवेणी संग्रहालय के पास ही मल्टीलेवल पार्किेंग होगी। जहां एक साथ 350 से अधिक वाहन पार्क हो सकेगें।
  2. यहां से पूरे क्षेत्र पर निगरानी के लिए वॉच टॉवर और कंट्रोलरूम होगा।
  3. 25 फीट ऊंची मूर्तियों के साथ बैठने का स्थान भी होगा।
  4. यहीं पर श्रद्धालुओं को बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
  5. महाकाल मंदिर क्षेत्र स्थित घनी आबादी में 16 स्कूल व एक संस्कृत कॉलेज है। इन्हें यहां से विस्थापित कर नए बन रहे नूतन स्कूल और गणेश स्कूल परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद यहां की भूमि को मंदिर प्रबंधन में उपयोग की जाएगी।
  6. मंदिर के पास बेगमबाग इलाके के 200 अव्यवस्थित मकानों को धतरावदा में विस्थापित कर बहुमंजिला मकानों में शिफ्ट किए जाने की योजना है।
  7. महाकाल मंदिर विकास योजना के दूसरे चरण में रुद्र सागर का जीर्णोद्धार होगा।
  8. महाराजवाड़ा परिसर को कुंभ संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जाएगा। यहां नक्षत्र वाटिका भी बनेगी।
  9. महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहा तक 24 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाएगा।
  10. बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंबा माता मंदिर तक 12 मीटर चौड़ा मार्ग होगा।
  11. महाकाल मंदिर परिसर स्थित अन्नक्षेत्र, प्रवचन हॉल व धर्मशाला को त्रिवेणी संग्रहालय के पास स्थानांतरित किया जाएगा।
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