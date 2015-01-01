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गाइड लाइन का उल्लंघन तो कार्रवाई:कोरोना काल में शादी: पहले ही दिन परमिशन के लिए पांच आवेदन पहुंचे

उज्जैनएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

कोरोना काल में शादी-ब्याह के लिए परमिशन की अनिवार्यता किए जाने के बाद शुक्रवार को पहले दिन शहर से पांच आवेदन प्रशासन केे पास पहुंचे हैं। उम्मीद है कि इन आवेदनों में बढ़ोतरी होगी।

इधर उज्जैन शहर के एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि शादी-ब्याह की परमिशन केंद्र-प्रदेश सरकार की कोरोना गाइड लाइन के अनुसार जारी की जा रही है, जिसके तहत बाना, चल समारोह, बैंड बाजे व बारात आदि किसी की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

आयोजकों को अधिकतम केवल 100 मेहमानों को कार्यक्रम में बुलाने की अनुमति दी जा रही है, वह भी सशर्त। 100 मेहमानों के लिए कार्यक्रम स्थल की क्षमता दोगुना व इससे अधिक होना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो सके।

अनुमति की प्रतिलिपि संबंधित पुलिस थाने में भी पहुंचाई जा रही है। आवेदनकर्ता अपने यहां के कार्यक्रम में सभी से कोरोना की गाइड लाइनों का पालन करवाए। एसडीएम त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि यदि कहीं से भी अनुमति की शर्तों के उल्लंघन की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी।

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