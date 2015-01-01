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  • Mawa Was Made From Vegetable And Milk Powder, 180 Kg Vegetable 600 Kg Mawa, 465 Kg Ghee And 125 Kg Milk Powder Seized

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मिलावट की फैक्टरी:वनस्पति व मिल्क पाउडर से बना रहे थे मावा, 180 किलो वनस्पति 600 किलो मावा, 465 किलो घी व 125 किलो मिल्क पाउडर जब्त

उज्जैनएक घंटा पहले
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मावे फैक्टरी में मावे का सैंपल लेते खाद्य विभाग के अधिकारी
  • प्रशासन और खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम की दबिश, 10 सैंपल लिए, सील की कार्रवाई

जिला प्रशासन, पुलिस व खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को उंडासा में दबिश देकर मिलावटी मावा बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। यहां पर वनस्पति व मिल्क पाउडर से बड़ी मात्रा में मावा तैयार किया जाता था। प्रशासन ने फैक्टरी सील कर दी है। मावा, घी तथा दूध के 10 सैंपल लिए हैं।

शहर से दूर उंडासा में एक साल से अष्ठमूर्ति फूड्स मावा फैक्टरी का संचालन किया जा रहा था। इसके संचालक हार्दिक मोदी निवासी चंद्रशेखर आजाद मार्ग हैं। पुलिस व प्रशासन की टीम ने एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के साथ दबिश देकर 600 किलो मावा, लोटस ब्रांड का 180 किलो वनस्पति, 465 किलो घी व 125 किलो मिल्क पाउडर तथा 400 लीटर दूध जब्त किया है।

पास में ही एक मकान में छुपाकर रखा 315 किलो घी भी पकड़ा है। यह मकान शुभम राठौर का है, जो हार्दिक मोदी का पार्टनर है। मोदी का कहना है कि मेरा मावे का कारोबार नहीं है। मैं मिठाई बनाकर सप्लाई करता हूं। इसका मेरे पास लाइसेंस है। मार्केट में जैसी डिमांड आती है उसके अनुसार मिठाई तैयार कर सप्लाई करता हूं। मैं मावा नहीं बनाता हूं।

दिवाली पर मार्केट में सप्लाई किया मिलावटी मावा

दिवाली पर मिलावटी मावा व घी बाजार में सप्लाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। फैक्टरी में तैयार मिलावटी मावा किन मावा व्यापारियों को सप्लाय किया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशंका है कि रासुका की कार्रवाई होगी।

घी से बदबू आ रही थी

मावा फैक्टरी से जो घी मिला है, वह खराब पाया गया है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया घी से बदबू आ रही थी, जिसे जब्त किया है, जिसकी भी सैंपलिंग करवाई है। यहां से 5 किलो स्टार्च, 4 किलो डिटर्जेंट व 4 किलो नमक भी मिला है। मौके पर पंचनामा बनाया है। फैक्टरी संचालक ने अवैध निर्माण भी कर रखा था। झोपड़ी व अवैध शेड तोड़ दिया है, बाकी के निर्माण की अनुमति के दस्तावेज संचालक से तलब किए हैं। मावा कारोबार के दस्तावेजों की भी जांच जाएगी।

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