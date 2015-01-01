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दीप पर्व:नगर निगम ने व्यावसायिक क्षेत्र में शुरू किया विशेष सफाई अभियान

उज्जैनएक घंटा पहले
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विशेष सफाई अभियान चलाएगा निगम

नगर निगम ने पांच दिनी त्योहार के मद्देनजर व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है। शहर के प्रमुख बाजार गोपाल मंदिर, छत्रीचौक, फ्रीगंज, दौलतगंज सहित अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भीड़ से सड़कों पर ज्यादा कचरा होने पर सफाई कर्मचारी दिन में कई बार सफाई कर रहे है।

गुरुवार को निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने वार्ड 11 के जानसापुरा, हेलाबाड़ी, हम्मालवाड़ी, वार्ड 13 के पत्ती बाजार, बिस्ती वाड़ा, कुमारवाड़ा क्षेत्र में सफाई कार्यों का निरीक्षण कर क्षेत्र की संकरी गलियों जहां कचरा कलेक्शन वाहन नहीं पहुंच पाते वहां आईईसी टीम के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर कचरा संग्रहित करने के निर्देश दिए।

भार्गव मार्ग पर सब्जी मंडी में फल-सब्जी विक्रेताओं को आगाह किया कि समझाइश के बाद भी विक्रेताओं द्वारा कचरा नालियों में फेंका जा रहा है, जिससे नालियां चौक हो जाती है। अब निगम उन पर चालानी कार्रवाई करेगा।

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